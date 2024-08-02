Сенаторы призывают ввести регулирование цен на авиабилеты

2 августа. FINMARKET.RU - В Совете Федерации призвали ввестицен на. Вопрос регулировании ценообразования в авиаотрасли рассматривался на совещании в Совете Федерации по вопросам повышения доступности воздушных перевозок, которое прошло еще 15 июля на площадке комитета по экономической политике СФ.

По итогам совещания подготовлены предложения в кабмин по исправлению негативных моментов, сложившихся в секторе авиаперевозок, пишут "Известия" . Эти рекомендации также отражены в письме вице-премьеру Виталию Савельеву от 1 августа за подписью главы комитета Совфеда Андрея Кутепова.

В письме сообщается, что в 2024 году ФАС и Росстат ежемесячно фиксируют рост цен на авиабилеты от 9% до 22%. Часть проездных документов с ранним сроком приобретения продается ниже себестоимости, в то время как билеты непосредственно перед вылетом - выше себестоимости, чем достигается заполнение бортов и компенсируются потери от дисконтных билетов.

Между тем такая схема может противоречить постановлению правительства № 724 "О государственном регулировании цен на энергоресурсы", в котором уровень рентабельности на авиаперевозки пассажиров установлен в размере 20% к себестоимости. На авиабилеты влияют и услуги аэропортов, отличающиеся по стоимости в разы, что создает у потребителей ощущение несправедливости ценообразования.

Участники совещания выступили за разработку единой методики расчета себестоимости полетов, которую можно зафиксировать в постановлении правительства № 724. Подобный алгоритм сейчас не применяется.

"Обоснованное недовольство граждан вызывает и фактическое игнорирование авиакомпаниями норм о предоставлении 50-процентной скидки на перевозку детей от 2 до 12 лет", - сообщается в письме Андрея Кутепова.

"Справедливое возмущение граждан вызывает и аннулирование полностью оплаченного билета из нескольких полетных сегментов при пропуске одного из них", - отмечается в документе.

Участники совещания рекомендовали правительству проработать с авиакомпаниями вопрос о разработке ценовых политик на перевозки в экономклассе на внутренних воздушных линиях, систематизировать тарифы аэропортовых сборов и ввести запрет на аннулирование билетов, состоящих из нескольких полетных сегментов, если пассажир не явился на первый рейс.

Возможность субсидирования авиакомпаний для исполнения этих инициатив предложено заложить в федеральный бюджет на 2025-2027 годы.