Эксперты оценили предложение запретить МФО

1 августа. FINMARKET.RU - В России следует запретить выдачу микрокредитов под грабительские проценты. С таким предложением к Центробанку обратилась председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка. Деятельность микрофинансовых организаций (МФО) необходимо держать под строгим контролем, согласны в ЦБ, но до полного запрета дело все же не дойдет, считают эксперты, пишет "Российская газета"

Если полностью запретить работу, то миллионы россиян не смогут занимать небольшие суммы денег на короткий срок, что называется, "до зарплаты", подтвердил "Российской газете" зампредседателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. Сам рынок микрокредитования при этом не исчезнет, но перестанет работать по установленным властями правилам.

Микрофинансовые организации вполне можно было бы запретить, если бы их функции взяли на себя обычные банки и ломбарды, убежден эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто. Если резко закрыть МФО, это действительно может вызвать переход микрокредитования в тень, что принесет еще больше проблем, так как теневой рынок не подлежит регулированию и надзору. В сложившейся ситуации есть смысл доработать регулирование МФО в части требований к заемщикам по возрасту, кредитной истории и максимальной сумме, предложил эксперт проекта ПроФиТ Ассоциации развития финансовой грамотности Павел Никитин. "Также стоит рассмотреть вариант смены мотивации сотрудников МФО, например, поощрять их не только за количество и объем выданных займов, но и за качество. Это позволит чаще отказывать в выдаче денег безнадежным должникам", - добавил он.

Идеальным решением проблем с МФО был бы сознательный и добровольный отказ россиян от их услуг как объективно невыгодных человеку, сказал в беседе с "РГ" доцент Финансового университета Петр Щербаченко.