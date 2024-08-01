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01 августа 2024 года 10:41
Минэкономразвития предлагает внедрить публичную оценку бизнеса по итогам проверок
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Артем Геодакян/ТАСС
М1 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития рассчитывает не позднее 2025 года запустить пилотный проект публичных рейтингов бизнеса по итогам контрольных мероприятий. Как отметил статс-секретарь—замглавы ведомства Алексей Херсонцев, выступая вчера в Совете федерации, для потребителя это будет свидетельством прохождения организацией проверки, а для предпринимателя — стимулом соблюдать обязательные требования. Между тем, по его словам, хотя система уже доказала свою эффективность в мире, ряд ведомств выступают против ее внедрения в России. "Внедрение публичной системы рейтингования бизнеса направлено прежде всего на защиту интересов граждан, она будет мотивировать предпринимателей соблюдать обязательные требования закона и повышать уровень безопасности на своих объектах",— пояснил "Коммерсанту" Алексей Херсонцев. Он отметил, что инициатива включена в концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности до 2026 года, подготовленную Минэкономики. За рубежом система публичной оценки распространена, например, в отношении предприятий общественного питания. С учетом этого в РФ также можно опробовать ее на них, говорит он, добавляя, что сейчас вопрос обсуждается с ведомствами.
Опубликовано Финмаркет
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