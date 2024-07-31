Время ненормированной работы могут ограничить

31 июля. FINMARKET.RU - В Госдуме предложили ограничитьненормированной работы 120 часами в год. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента. Документ разработан для защиты законных прав и интересов сотрудников на отдых и установленную законодательством продолжительность рабочего времени, пишут "Известия"

Ненормированный рабочий день, согласно Трудовому кодексу, — это особый режим, при котором отдельные сотрудники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за рамками установленной для них продолжительности рабочего времени.

В отличие от сверхурочных работ, предполагающих повышенную оплату или предоставление дополнительного времени отдыха, продолжительность ненормированного рабочего дня законом не ограничена. В качестве компенсации за такой труд сегодня предусмотрен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью не менее трех календарных дней.

"При этом законодательно не устанавливается никакой связи между фактически отработанным временем за пределами рабочего дня и продолжительностью предоставляемого за это работнику дополнительного отпуска. Трехдневный отпуск может получить как работник, ни разу не привлекавшийся к работе после окончания своего рабочего времени, так и тот, который значительно «переработал", — указывается в документе.

Это, по мнению авторов инициативы, нередко приводит к трудовым спорам. Причем работников не устраивает не сам факт ненормированного рабочего дня, а отсутствие учета фактически отработанного времени. Работник может практически жить на работе за три дополнительных выходных, поскольку работодатель не стремится увеличивать длительность отпуска.

Однако предложенный законопроект не объясняет, как будет подсчитываться отработанное время. А для реализации его положений потребуется жесткий контроль, считают эксперты.