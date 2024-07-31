Импортозамещение промышленного ПО поддержат

31 июля. FINMARKET.RU - Для стимулирования развития российских систем управления жизненным циклом промышленных изделий (PLM-систем) Минпромторг и Росстандарт сформировали программу их стандартизации, пишет "Коммерсант" . К концу 2026 года для сегмента напишут новый ГОСТ и доработают действующие, которые,мнению заказчиков, уже морально устарели. Эксперты считают, что стандартизация ускоритпромышленного ПО, однако ее следует распространять не только на изделия, но и на моделирование промышленных объектов, где они производятся.

Стандарты цифровизации промышленности необходимо актуализировать с учетом таких технологий, как цифровое моделирование и интернет вещей, считает зампред комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию Андрей Лоцманов. Он полагает, что это способствует импортозамещению промышленного ПО.

У изделий должны быть цифровые двойники, и все этапы их производства и эксплуатации нужно регламентировать, считает замгендиректора по науке разработчика промышленного софта "СиСофт Девелопмент" Михаил Бочаров. "Основная претензия к документу в том, что он не должен быть оторван от земли. Продукт встраивается в технологическую цепочку, и информационное моделирование завода будет определяющим для изделия", - отметил Бочаров.