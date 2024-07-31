Что нового готовит россиянам август

31 июля. FINMARKET.RU - В заключительном месяце лета вступят в силу несколько изменений, которые упростят жизнь граждан, пишут "Известия"

1 августа 2024 года вступает в силу норма, определяющая порядок совершения распоряжений о наследовании и завещании цифрового рубля. Она разработана правительством по согласованию с Центробанком. Сам закон, позволяющий такие действия, был принят в конце лета прошлого года.

Теперь оформить соответствующий документ можно не только с помощью нотариуса, но и в банке, в котором открыт конкретный счет. Таким образом, цифровую валюту, как наличные и безналичные рубли, наследники смогут получить до истечения шести месяцев со дня открытия наследства.

С 5 августа изменятся правила назначения и выплаты единого пособия на ребенка в возрасте до 17 лет. Оно будет назначаться по месту фактического проживания или временной регистрации без представления заявителем документа, который подтверждал бы адрес места жительства, но в том случае, если пособие раньше уже назначалось в другом регионе и было соблюдено одно из условий.

Помимо этого, на федеральном уровне повысят пособия тем, кто в августе будет переоформлять детские выплаты, назначенные в прошлом году.

5 августа введут новые требования к банкам и микрофинансовым организациям по взаимодействию с должниками. Теперь, напоминая о возврате просроченного кредита и обсуждая варианты погашения долга с заемщиком, компании должны записывать и хранить информацию о ходе процесса не менее трех лет. О записи разговора клиента должны оповещать в начале взаимодействия. Следить за выполнением требований будет Федеральная служба судебных приставов.

Если у банка нет необходимого оборудования или программного обеспечения для записи, а также если оно не соответствует требованиям, то организация не сможет вести переговоры и обмениваться сообщениями с заемщиками.

Росстандарт утвердил национальный стандарт «зеленого» (экологичного и энергоэффективного) индивидуального жилищного строительства. Документ, предназначенный для частных домов, вступает в силу 1 августа в добровольном порядке.

Новый ГОСТ включает в себя восемь категорий и 45 критериев, в том числе архитектуру, энергоэффективность, инженерное обеспечение и нормы отходов производства и потребления. В соответствии с ними будет решаться, какой сертификат соответствия на свои проекты получит застройщик. По мнению правительства, такой подход улучшит качество ИЖС.

С 1 августа в личный кабинет заявителя на портале "Госуслуги" обязаны направлять сведения обо всех услугах, которые включены в реестр муниципальных или государственных услуг и предоставляются в электронной форме. Это позволит гражданам видеть сведения о своих обращениях в различные органы власти, учреждения и организации.

После нововведений пользователи единого портала смогут получать данные по своим обращениям, даже если обращались в учреждение лично, а не онлайн.

С начала месяца по 1 июня 2025 года в России пройдет эксперимент по внедрению информационной системы для оформления перевозок грузов. "Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа" создаст "единое окно" для документов, которые ведутся, а также получаются автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом на всех этапах грузоперевозок. Помимо этого, появится электронный рейтинг грузоперевозчиков и будет отработано взаимодействие новой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков.

С 1 августа традиционно пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Это происходит не за счет индексации, а зависит от уплаты работодателем социальных взносов за таких сотрудников в 2023 году. Размер прибавки рассчитывается автоматически и индивидуально, но не может превышать трех пенсионных коэффициентов. Увеличения выплаты стоит ожидать независимо от того, сколько месяцев человек проработал в прошлом году, однако этот факт повлияет на размер прибавки, как и сумма взносов. Также в августе проходит ежеквартальный перерасчет выплат членам летных экипажей и шахтерам.

2 августа начнут действовать еще два изменения. Во-первых, теперь суд будет выносить решение о проведении экспертизы по ходатайству заявителя после внесения им средств на спецсчет, в ином случае судья может отклонить просьбу. Во-вторых, продать активы банков-банкротов станет быстрее. Соответствующий закон президент РФ подписал в июле.