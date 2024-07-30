Подаренное жилье придется оформлять только через нотариуса

30 июля. FINMARKET.RU - Правительствоподдержало законопроект, который обязывает оформлять через нотариуса подаренную. С инициативой выступило Госсобрание - Курултай Башкортостана. Сейчас законопроект рассматривается в Госдуме.

Изначально инициаторы предлагали отправлять к нотариусам только чужих людей, а для родственников оставить все как есть. Однако в правительстве предлагают расширить инициативу и направлять к нотариусам вообще всех дарителей недвижимости, пишет "Российская газета" . Потому что на практике родные и близкие обманывают друг друга с такой же регулярностью, что и чужие люди.

В первую очередь новация призвана защитить пожилых граждан. "Договоры дарения недвижимости, по которым одаряемые не являются для дарителя родственниками, являются маркером социального риска", - подчеркивают разработчики проекта.

По оценкам экспертов, количество преступлений, когда злоумышленники присваивают себе чужую недвижимость, растет из года в год. Так, с 2018 по 2022 год число приговоров, вынесенных за совершение мошеннических действий в сфере оборота недвижимости, увеличилось на 48%. В 2022 году мошенничество в сфере недвижимости составляло 7% от общего числа мошенничеств всех видов. Чаще всего под удар попадает именно жилье.

Мошенничество в сфере недвижимости дорого обходится гражданам и государству. Так, совокупный уровень ущерба, нанесенный гражданам за последние 5 лет, оценивается в сумму порядка 5,5 млрд рублей.

По мнению зампредам комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, обсуждаемый законопроект позволит сделать процесс дарения более прозрачным. Участие нотариуса не только гарантирует правовую чистоту, но и помогает сэкономить время и силы.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что введение обязательного нотариального удостоверения договора дарения недвижимого имущества не повлечет для граждан существенных расходов.

При этом, по его словам, при удостоверении сделки нотариус проводит большой комплекс проверочных действий. Груздев также отметил, что законопроектом сохраняется требование о госрегистрации договора дарения недвижимого имущества.

"С учетом того, что предлагаемое законопроектом регулирование нацелено на превентивную защиту имущественных прав граждан, законопроект заслуживает поддержки", - сказано в правительственном отзыве.