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30 июля 2024 года 09:18
Венчурный рынок в РФ в 1-м полугодии продолжал снижаться быстрее мирового
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Александра Мудрац/ТАСС
30 июля. FINMARKET.RU - Венчурный рынок в РФ в первой половине 2024 года продолжал снижаться быстрее мирового, следует из отчета Агентства инноваций Москвы. Объем инвестиций в российские стартапы в годовом выражении упал на 18% - втрое глубже, чем на глобальном рынке (минус 6%), сумма составила $27 млн, а число сделок снизилось на 9% - c 64 до 58 единиц, пишет "Коммерсант". В структуре венчурных инвестиций продолжает расти доля "бизнес-ангелов" (инвестируют небольшими чеками): за год в общем объеме инвестиций она увеличилась с 42% до 60%. С начала года не было зафиксировано ни одной сделки со стороны иностранных инвесторов, они перестали вкладываться в отечественные стартапы со 2-го квартала 2023 года из-за рисков вторичных санкций. Что касается отечественных инвесторов, то они переориентируются на дивидендную модель. Это приводит к росту числа технологических IPO и стимулирует интерес к pre-IPO (привлечение зрелыми стартапами инвестиций через размещения своих акций на специализированных инвестплатформах, сумма сделок - более $1 млн). Изменилось и поведение стартапов - они стали реже заниматься разработкой новых продуктов и сфокусировались на оптимизации проектов: 68% сделок преследуют эту цель.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, венчурный рынок, падение
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