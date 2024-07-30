В Госдуме предлагают ввести квоты на продажу бензина в РФ

30 июля. FINMARKET.RU - В Госдуме предлагают ввести квотирование поставок бензина на внутренний рынок, а также увеличить долю продаж топлива на бирже с 13% до 20%, пишут "Известия" . Эти меры, по мнению депутатов, должны не допустить серьезного роста цен нав рознице.

Подобные опасения возникли после того, как на бирже бензин с начала июля подорожал на 12,2% - до 72,5 тыс. рублей за 1 т, следует из данных Санкт-Петербургской биржи.

Ситуацию с ценообразованием обсудили 29 июля на совете Госдумы и в Минэнерго. Среди причин названы ремонтные работы на НПЗ, сложности с логистикой, участие самих топливных компаний в купле-продаже топлива, рассказали в Российском топливном союзе. В ФАС сообщили, что фиксируют в ряде регионов нарушения при реализации топлива в рознице.

С предложением ввести квотирование поставок бензина на внутренний рынок в адрес вице-премьера Александра Новака обратился вице-спикер нижней палаты, член совета парламента Борис Чернышов.

"В целях стабилизации внутреннего топливного рынка, снижения цен на АЗС и обеспечения устойчивого снабжения стратегически важных отраслей экономики бензином и дизельным топливом предлагаю рассмотреть возможность введения механизма квотирования торговли этими видами топлива на внутреннем рынке", - говорится в письме.

Как заявил Чернышов, главным приоритетом должен стать российский потребитель, для этого нужно ввести механизм, который заставит компании наполнять внутренний рынок. "В 2023 году правительство повышало норматив продажи бензина на бирже до 13% от объема производства. Возможно, сейчас его стоит повысить до 20%", - отметил депутат.

В ФАС "Известиям" сообщили, что служба направила запросы вертикально интегрированным компаниям (ВИНКи) с обоснованием причин изменения стоимости на АИ-95 - эту информацию бизнес должен представить до 31 июля. Одновременно в ФАС отметили, что, по данным Росстата, цены на АЗС изменяются не выше уровня инфляции, хотя в ряде регионов есть и уже выявленные нарушения.