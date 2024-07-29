Желающих построить дом обезопасили от потери денег

29 июля. FINMARKET.RU - Смелее заказыватьчастногоподрядчику могут теперь россияне. Нерадивые строители не смогут получить их деньги - если дом не будет достроен, то они вернутся покупателю. Пакет законопроектов о применении счетов эскроу при строительстве индивидуальных домов вне коттеджных поселков публикует "Российская газета"

С весны 2022 года счета эскроу на загородном рынке уже могут использовать крупные застройщики, которые возводят коттеджные поселки целиком. Однако в случае, когда по заказу строится лишь один дом по договору подряда (например, на участке в деревне), то эта схема в законодательстве была четко не прописана. Теперь же появился закон, который устанавливает правила использования этого механизма. Если владелец участка и подрядчик договорились об использовании счета эскроу, то покупатель переведет оплату за дом на такой счет, а строительная компания получит эту сумму только после окончания строительства и регистрации прав собственности на дом. Если подрядчик вдруг исчезнет, оставив дом долгостроем, то деньги вернутся покупателю.

Этот механизм позволит защитить денежные средства граждан от рисков неисполнения подрядчиками обязательств за счет специфики счетов эскроу - подрядчик получает оплату только после завершения строительства, отмечает пресс-служба Минстроя. Кроме того, средства на экроу счете защищены на сумму до 10 млн рублей государством (эти средства может получить заказчик строительства в случае банкротства банка).

Использовать счета эскроу смогут только те строительные компании или индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в Единой информационной системе жилищного строительства (сейчас в системе размещаются сведения о строящихся многоэтажках). В эту систему они обязаны вносить ряд сведений - и о себе и своей компании, и о строящемся доме, в том числе сроки строительства. Здесь же будут сведения и о гражданине-заказчике, но доступ к персональным данным не будет открытым для всех желающих.

В системе будет виден и результат договора - был ли построен дом или все же нет. Таким образом формируется деловая репутация компаний на рынке строительства индивидуальных домов, отметил глава Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.