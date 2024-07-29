.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Квартальная прибыль российского бизнеса RBI почти не изменилась, по-прежнему составляет половину прибыли группы
29 июля 2024 года 09:29
Компаниям стало трудно проводить трансграничные платежи в юанях
|0
Сергей Карпухин/ТАСС
29 июля. FINMARKET.RU - Сейчас около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в РФ. Так источник "Коммерсанта" оценивает ситуацию на финансовом рынке. Некоторые другие собеседники, опрошенные изданием, соглашаются с этой оценкой. Прямые переводы проходят все хуже, поэтому клиентам приходится прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии при сделках. Основатель Sagrada Legal Олег Ушаков подтвердил, что ситуация с прямыми банковскими переводами в КНР действительно осложняется. "Клиентам приходится прибегать к услугам посредников - платежных агентов либо "торговых домов" (условное название юридических лиц-участников международной торговли, выступающих посредниками не только в отношении платежей, но и в отношении движения товаров). В первом случае агенты отвечают только за платежные услуги, во втором - речь идет о том, что на такие дома возлагается не только перевод платежа, но и функция движения товара", - отметил Ушаков. По оценке источника газеты, на платежных агентов приходится около 30% платежей. В перспективе платежи в виде цифровых активов и в криптовалютах смогут помочь наладить трансграничные расчеты, полагает Ушаков. Но сейчас, признает он, цифровые финансовые активы - не самый очевидный инструмент для этого, поскольку в текущем виде требуют регистрации иностранных контрагентов на российских площадках, что может нести риски вторичных санкций.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.