Льготные программы кредитования МСП могут отменить

29 июля. FINMARKET.RU - Власти рассматривают сворачивание льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), при котором выдача новых займов будет приостановлена, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с обсуждением. Такой сценарий вошел в один из возможных вариантов меню инструментов по развитию малого бизнеса в 2025–2030 гг. Если решение будет принято в пользу отказа от льготных программ, то затраты бюджета ограничатся только продолжением субсидирования уже выданных кредитов. Это потребует 150 млрд руб., следует из материалов, которые обсуждались на стратегической сессии в правительстве. Сохранение льготных программ будет стоить в следующие шесть лет 370 млрд руб., из которых на новые выдачи будет направлено 220 млрд руб. Это позволит предоставить кредитовна сумму около 2 трлн руб., следует из материалов со стратегической сессии. Речь идет о двух льготных программах кредитования МСП – «1764» и инвестиционной для бизнеса из приоритетных отраслей.

Сомнения в продолжении льготных программ связаны с их растущей стоимостью для бюджета из-за ключевой ставки. С другой стороны, банки также гораздо менее заинтересованы предоставлять займы, поскольку величина субсидии не покрывает их рисков по кредиту, отметил один из собеседников "Ведомостей". По его словам, это традиционный в целом спор о том, как надо использовать бюджетные ресурсы в условиях их ограниченности.

Вопрос донастройки существующих программ стимулирования и кредитования МСП требует дополнительного изучения, при их изменении важно сфокусироваться на повышении производительности труда и масштабировании бизнеса, обеспечении выхода его на новые уровни развития и освоении новых рынков, считает заместитель гендиректора ЦСР Марат Фаттахов. Вместо отмены программ можно было бы предусмотреть реформирование механизма, например увеличить субсидирование со стороны государства, изменить формулу расчета ставки для заемщика или ужесточать критерии получения, считает председатель комитета по финансовым рынкам "Опоры России" Павел Самиев.