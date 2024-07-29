За полгода в Сеть утекло 140 млн мобильных номеров россиян

29 июля. FINMARKET.RU - За январь-июнь 2024 года у российских компаний зафиксировано 144 случая утечки данных, включавших в себя 46 млн уникальных e-mail адресов и 140 млн номеров. Об этом говорится в исследовании российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, пишут "Известия" . Авторы напоминают, что в последнее время объем краж личных данных рос темпами около 40% в год. При этом по сравнению с первым полугодием 2023 года количество "сливов" снизилось (с 207 до 144 инцидентов), а объемы попавшей винформации выросли только на 14%. Это наиболее позитивная динамика за весь период проведения исследования (c 2019 года), говорится в исследовании.

В Роскомнадзоре тенденцию подтвердили. Там сообщили "Известиям", что за первое полугодие 2024 года выявили 73 факта утечек персональных данных против 110 подобных случаев за аналогичный период 2023 года.

"Лидером по числу утечек данных в первой половине этого года остался сегмент электронной коммерции, где произошло 46% всех утечек. На втором месте - ритейл (16%), на третьем - информационно-развлекательные ресурсы (10%). Лидером по объему остается финансовый сектор, где в январе-феврале этого года произошло несколько крупных утечек данных онлайн-МФО общим объемом более 80 млн записей", - сообщается в исследовании DLBI.

Фактически контактныепочти каждого россиянина есть в открытом доступе, оценили эксперты. Эти сведения мошенники используют для обманов с помощью социальной инженерии, а также для атак на организации.

В Роскомнадзоре считают, что необходимо действовать через отраслевое законодательство - разработать обязательные стандарты работы с данными. Также следует предусмотреть право использовать доверенные системы, которые позволят оператору не "копировать" всю информацию о человеке, а хранить лишь синтетический идентификатор и транзакционные данные. В случае компрометации этих баз "привязать" записи к конкретному человеку будет гораздо сложнее, добавили в Роскомнадзоре.