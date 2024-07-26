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26 июля 2024 года 10:19

У россиян возникли сложности с получением ипотеки из-за рассрочки

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Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС
26 июля. FINMARKET.RU - Россияне сталкиваются с отказами в выдаче им ипотеки и потребкредитов из-за имеющихся у них рассрочек, пишут "Известия".

Так, причиной отказа в одобрении ипотеки может стать рассрочка на приобретение тех или иных товаров, билетов или обучение на тех же онлайн-курсах. Отдельные участники рынка проводят ее через микрофинансовые организации. И это в целом обычная практика - допускается и вариант с оформлением потребкредита. Оба этих вида финуслуг контролирует ЦБ, чего не скажешь пока о новом виде - BNPL-сервисах, в которых тоже платят частями, регулятор сейчас как раз выступает за то, чтобы и его условия сделать максимально прозрачными.

В последнее время участились случаи, когда из-за таких небольших и с виду необременительных займов возникали трудности с оформлением ипотеки, сообщила представитель Российской гильдии риелторов (РГР) Юлия Максимович. Клиенты сталкивались с многочисленными отказами по заявкам из-за большого числа рассрочек в кредитной истории, которые после проверки оказались микрозаймами.

Это естественно, что у банков вызывает вопросы платежеспособность клиентов, которые выбирают оплачивать по частям даже небольшие покупки на маркетплейсах.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  кредиты,  получение,  сложности,  рассрочка

 
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