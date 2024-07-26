Индексацию утильсбора просят перенести на 2025 год

26 июля. FINMARKET.RU - Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) предложила Минпромторгу перенести начало цикла индексации утилизационного сбора с этого года на 2025 г. Об этом говорится в письме РоАД от 23 июля на имя главы ведомства Антона Алиханова, пишут "Ведомости"

До начала индексации утильсбора необходимо определить виды автомобилей, спецтехники и прицепов, которые в России не выпускаются, а также создать механизмы поддержки для автопрома, следует из презентации к письму.

Кроме того, дилеры предложили увязать программу индексации утильсбора со стратегией развития российского автопрома до 2035 г. Последняя редакция стратегии не учитывает геополитическую обстановку, изменившуюся в 2022 г., подчеркивает РоАД в письме Алиханову. По мнению ассоциации, также следует уравнять объем индексации сбора для физических и юридических лиц.

По словам представителя Минпромторга,рассматривается только в отношении тех видов техники, серийное производство которых освоено в России и способно в достаточной мере обеспечивать запросы внутреннего рынка.

Проект постановления правительства "О внесении изменений в некоторые законодательные акты", которым предполагается индексироватьна широкую номенклатуру колесной и специальной техники, был опубликован Минпромторгом для общественного обсуждения в середине июля. Предполагаемая дата вступления в силу - 1 октября 2024 г. До этого сбор на легковые машины индексировали с 1 августа 2023 г., на ряд категорий спецтехники - с 1 июля 2024 г.

На наиболее популярную категорию новых легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 л сбор с октября этого года должен вырасти на 85% до 556 200 руб., а затем еще на 20% - в 2025 г. до 667 400 руб. В 2030 г. утильсбор в этой категории транспортных средств составит 1,17 млн руб. Индексация для электромобилей в этом году не предусмотрена, зато в 2025 г. сбор на них вырастет сразу в 20 раз до 667 400 руб.

Сейчас 2/3 российского авторынка занимают иномарки и машины, собираемые в стране из иностранных комплектующих, отмечает РоАД в презентации к письму. В связи с этим индексация утильсбора приведет к росту цен на автотехнику на 15-20% до средней стоимости новой легковушки примерно 4 млн руб. в 2025 г., прогнозирует ассоциация.

Это еще больше снизит доступность автомобилей для населения, опасаются дилеры. А снижение доступности автотехники не позволит российскому авторынку продолжить восстановление, считают в ассоциации. Так, индексация утильсбора с 1 октября "отъест" около 50 тыс. автомобилей, которые могли бы быть проданы в 2024 г., а в 2025 г. объем рынка будет ниже, чем в этом году, следует из расчетов РоАД.