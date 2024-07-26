Самоограничившие себя в азартных играх фишек не получат

26 июля. FINMARKET.RU - В Госдуму внесена обсуждаемая с 2018 года инициатива о самоограничении участников азартных игр. Механизм подразумевает, что казино и букмекеры не смогут принимать деньги от гражданина, подписавшего заявление о самозапрете играть, причем снять такой запрет можно будет минимум спустя четыре месяца, пишет "Коммерсант".

У легальных букмекерских компаний тоже есть механизмы самоограничения, причем гибкие - по сумме депозита и ставок, по их количеству, по времени и т. д., отметил гендиректор БК "Фонбет", президент, председатель совета Первой СРО букмекеров Николай Оганезов. Но если предлагаемые изменения законодательства по факту коснутся только легального бизнеса, то аудитория, по его словам, может перейти к нелегальным.

Количество игроков букмекерских контор в 2023 году, по данным "Рейтинга букмекеров", достигло 12,3 млн человек, из них 6,4 млн - активные игроки.