Китайские бренды заняли 4% автопарка в РФ

26 июля. FINMARKET.RU - Китайские автомобили могут опередить французские и американские по объему парка вв ближайшие годы. С января по июнь число зарегистрированных в России китайских машин выросло на 28%, почти до 1,9 млн, что соответствует 4% всего парка, пишет "Коммерсант"

За полгода в РФ продано 0,71 млн новых авто, без учета лидера рынка Lada - 0,51 млн штук. Только машин китайских брендов реализовано 0,42 млн штук, сообщал "Автостат". По данным агентства, доля китайских марок в парке за полгода выросла с 3,1% до 4%. Азат Тимерханов из "Автостата" отмечает, что при сохранении этой тенденции в течение пары лет те войдут в топ-5 рынка, заняв место французских (сейчас 6%) и американских марок (7%).

Топ-3 по объему парка сходится со списком наиболее продаваемых моделей рынка - это Chery (444,7 тыс. штук), Geely (341,1 тыс.) и Haval (296 тыс. штук). На эти три марки приходится около 60% от всех поставленных на учет китайских автомобилей в стране.

В "Автостате" "Ъ" уточнили, что в топ-5 марок также входят Lifan и Great Wall (как и Haval, бренд Great Wall Motor).