Бизнесу предложат проводить расчеты токенизированным золотом

26 июля. FINMARKET.RU - Проблемы с трансграничными платежами простимулировали финансовые инновации, рассказал "Ведомостям" высокопоставленный федеральный чиновник. Одна из наиболее перспективных - выпуск токенов на российское, наличие которого в хранилищах, например, мог бы гарантировать Банк России.

Дискуссию по этому вопросу подтвердил источник из системообразующего банка, а также близкий к правительству источник. Последний собеседник уточнил, что на государственном уровне такой механизм пока не прорабатывается. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил "Ведомостям", что инструмент тестируют участники рынка международных расчетов и до конца года он полноценно будет доступен участникам внешнеэкономической деятельности.

Он напомнил, что инфраструктура, так же как и нормативная база для расчетов токенизированным золотом, в России уже есть. Выпуск такого рода инструментов предусмотрен в законах о цифровых финансовых активах (ЦФА; 2020 г.) и об использовании ЦФА, утилитарных прав и их гибридов в международных расчетах (2024 г.).

Регулирование ЦФА возложено на Банк России: он ведет реестр банков и юрлиц, которые могут ими владеть, он же выступает одним из органов контроля за трансграничными операциями. ЦБ уже разработал проект необходимого для запуска международных расчетов указания, однако окончательную версию еще не представил. Также ЦБ введет особые коды видов операций, связанных с приобретением и отчуждением резидентами и нерезидентами цифровых прав за валюту. Пороговые значения, требующие постановки контрактов на учет, прежние: от 3 млн руб. для импортных контрактов и от 10 млн руб. - для экспортных.

В реестре ЦБ сейчас насчитывается 11 платформ, уполномоченных выпускать ЦФА.

ЦФА не единственный инструмент, который по мере ухудшения ситуации с расчетами стали продвигать в качестве альтернативы традиционным платежам. Госдума 24 июля приняла в первом чтении законопроект, который позволит Банку России с 1 сентября начать эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах, а именно в таких сферах, как медицина и фармацевтика, транспорт, сельское хозяйство и финансовый рынок. Их предполагается вывести из-под запрета на использование цифровой валюты для расчетов. Законопроект пролежал в Думе 1,5 года - он был внесен еще в ноябре 2022 г.