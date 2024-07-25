С возвратом украденного мошенниками могут возникнуть трудности

25 июля. FINMARKET.RU - Сегодня вступает в силу закон (369-ФЗ), в котором предусмотрен механизм возмещения гражданам средств, похищенных мошенниками, еслине сумели соблюсти определенные процедуры, чтобы противодействовать им. Норматив направлен на защиту людей, которые под воздействием социальной инженерии называют аферистам коды и пароли, что с точки зрения текущего законодательства выглядит как операция, совершенная самим клиентом банка. Как слабая сторона, люди должны иметь дополнительную поддержку, чтобы не потерять свои, решили законодатели, принимая закон.

С этого дня кредитные организации обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе содержится в базе данных ЦБ, которую регулятор ведет не первый год. Причем "период охлаждения" для клиента кредитная организация должна установить, даже если он настаивает на переводе.

В целом эксперты ОНФ позитивно оценивают нововведения, следует из письма главе ЦБ Эльвире Набиуллиной за подписью руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, пишут "Известия" ..

Однако в наибольшей степени, считают в ОНФ, новый закон будет мотивировать банки усиливать меры, которые способствуют недопущению операций под воздействием социальной инженерии. При этом одна из принципиальных новелл заключается в том, что если они пропустят перевод на скомпроментированный счет, то должны будут вынуждены вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней. И именно тут могут начаться проблемы для потребителя услуг, уверены эксперты Народного фронта.

Участниками рынка и правозащитниками были выявлены вопросы, которые могут затруднить клиентам защиту их прав, особенно на первом этапе действия закона, и которые требуют дополнительных пояснений, указывается в письме.

Общественники обратили внимание регулятора на то, что в законе есть много пробелов, которые позволят банкам уходить от компенсации потерь жертвам мошенников. В частности, пострадавшие не знают, есть ли у них право на, поскольку не имеют доступа к базе подозрительных счетов. И раскрывать информацию о них ЦБ не будет, сообщили "Известиям" в пресс-службе Центробанка.

"Информация из базы данных Банка России не может быть общедоступной. Это связано с обеспечением защиты сведений о клиентах банков, содержащейся в ней. При этом Банк России может предоставить необходимую для защиты прав потребителей финансовых услуг информацию на основании официального запроса уполномоченного органа, например, суда", - отмечается в ответе пресс-службы ЦБ на запрос "Известий".