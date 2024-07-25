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25 июля 2024 года 10:15
С возвратом украденного мошенниками могут возникнуть трудности
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DPA/TACC
25 июля. FINMARKET.RU - Сегодня вступает в силу закон (369-ФЗ), в котором предусмотрен механизм возмещения гражданам средств, похищенных мошенниками, если банки не сумели соблюсти определенные процедуры, чтобы противодействовать им. Норматив направлен на защиту людей, которые под воздействием социальной инженерии называют аферистам коды и пароли, что с точки зрения текущего законодательства выглядит как операция, совершенная самим клиентом банка. Как слабая сторона, люди должны иметь дополнительную поддержку, чтобы не потерять свои средства, решили законодатели, принимая закон. С этого дня кредитные организации обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе содержится в базе данных ЦБ, которую регулятор ведет не первый год. Причем "период охлаждения" для клиента кредитная организация должна установить, даже если он настаивает на переводе. В целом эксперты ОНФ позитивно оценивают нововведения, следует из письма главе ЦБ Эльвире Набиуллиной за подписью руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, пишут "Известия".. Однако в наибольшей степени, считают в ОНФ, новый закон будет мотивировать банки усиливать меры, которые способствуют недопущению операций под воздействием социальной инженерии. При этом одна из принципиальных новелл заключается в том, что если они пропустят перевод на скомпроментированный счет, то должны будут вынуждены вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней. И именно тут могут начаться проблемы для потребителя услуг, уверены эксперты Народного фронта. Участниками рынка и правозащитниками были выявлены вопросы, которые могут затруднить клиентам защиту их прав, особенно на первом этапе действия закона, и которые требуют дополнительных пояснений, указывается в письме. Общественники обратили внимание регулятора на то, что в законе есть много пробелов, которые позволят банкам уходить от компенсации потерь жертвам мошенников. В частности, пострадавшие не знают, есть ли у них право на возврат, поскольку не имеют доступа к базе подозрительных счетов. И раскрывать информацию о них ЦБ не будет, сообщили "Известиям" в пресс-службе Центробанка. "Информация из базы данных Банка России не может быть общедоступной. Это связано с обеспечением защиты сведений о клиентах банков, содержащейся в ней. При этом Банк России может предоставить необходимую для защиты прав потребителей финансовых услуг информацию на основании официального запроса уполномоченного органа, например, суда", - отмечается в ответе пресс-службы ЦБ на запрос "Известий".
Опубликовано Финмаркет
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