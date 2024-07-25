Брокеры и банки хотят отказаться от курса ЦБ при исполнении валютных фьючерсов

25 июля. FINMARKET.RU - Брокеры и банки обсуждают отказ от официального курсав качестве базисного актива по фьючерсам на доллар и евро. Дискуссия ведется в рабочих группах при комитетах Мосбиржи, а также кулуарно между сторонами сделок по таким инструментам. Об этом "Ведомостям" рассказал один из участников обсуждения, информацию подтвердил другой знакомый с его ходом источник, а также несколько собеседников в крупных фининститутах.

По словам источников газеты, курсообразование перестало быть прозрачным и предсказуемым, а риски манипуляций возросли. Поэтому официальные значения не могут служить бенчмарком для исполнения валютных фьючерсов, отметил один из собеседников. Как отметил источник "Ведомостей", если раньше крупные сделки были видны на бирже, то сейчас это невозможно. Крупные игроки повлияют на, а рынок этого даже не заметит, резюмировал он.

По словам источника, сейчас ведется поиск адекватной, приемлемой для всех участников замены официальному курсу ЦБ.

Один из вариантов - разработать гибридный инструмент, где значения ЦБ по прозрачной формуле корректировались бы на результаты биржевых торгов, в том числе на мировом рынке. Например, можно было бы пересчитывать курс доллара к рублю через кросс-курс доллара к юаню и юаня к рублю, отметил он.

Из официальных документов, опубликованных на сайте Мосбиржи, следует, что обсуждение новых ориентиров по курсу доллара и евро активизировалось.