Минпромторг предложил отслеживать происхождение комплектующих

25 июля. FINMARKET.RU - Министерство промышленности и торговли намерено сократить случаи продажи государству иностранной продукции под видом российской, пишет "Коммерсант" . Для этого ведомство обяжет производителей при внесении данных о происхождении товаров в госинформсистему "Промышленность" отчитываться и о стране производства комплектующих. Масштабы подмены российских товаров иностранными неизвестны, однако участники рынка признают наличие проблемы. Ужесточение отчетности может отстранить «ненастоящих» российских производителей от рынка госзаказа.

Председатель Совета по развитию системы закупок Торгово-промышленной палаты Дмитрий Сытин отметил, что проблема системы подтверждения российского происхождения товаров - в однократности процедуры. "Экспертиза проводится при подаче документов, после прохождения проверки возможны злоупотребления. Нужно ввести выборочный контроль, чтобы продукция соответствовала требованиям и критериям, которые были заявлены при первоначальной проверке", - отметил он. Оценить масштаб несоответствия заявленного происхождения товаров фактическому де-факто невозможно. Такие случаи обычно фиксируются при подаче жалоб добросовестными производителями на недобросовестных.

Новые правила, считают в Минпромторге, не усложнят работу производителей. Подача заявок на включение продукции в реестр российской продукции добровольна, но открывает компаниям доступ к финансовой и нефинансовой поддержке.