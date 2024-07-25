Растет арендный спрос на коммерческие помещения в подвалах

25 июля. FINMARKET.RU - Спрос на коммерческиев подвалах домов вырос за последние пять лет в 3-4 раза. Бизнесу не хватает помещений выше уровня земли. Такие лоты активно арендуют сервисы доставки, пункты самовывоза, разнообразные мастерские, оказывающие бытовые услуги населению, говорит заместитель гендиректора агентства Invest 7 Евгений Абрамычев. Инвесторы же могут приобрести такие помещения с небольшим бюджетом и получать порядка 12-15% годовых от сдачи их в аренду, пишет "Российская газета"

С точки зрения инвестиций интересны не все подвальные помещения, а только те, которые выделены в отдельный кадастр, имеют статус нежилого объекта и не являются местами общего пользования, отмечает эксперт. Чаще всего они являются помещениями свободного назначения. При этом могут находиться не только в жилых домах, но и в коммерческих объектах - например, в небольших торговых центрах районного типа. В столице, в частности, таких объектов очень много, отмечает Абрамычев.

Спрос на помещения в подвальных помещениях действительно растет и для этого есть несколько факторов, пояснила член "Деловой России" Екатерина Никитина. "Стоимость квадратного метра в таких площадях - она значительно ниже, чем аналогичные предложения на других уровнях здания", - отметила она.

По мнению эксперта, второй фактор - доступность, многие покупатели и арендаторы предпочитают приобретать помещения в близости от своего проживания. Это позволяет оперативнее решать возникающие вопросы. Помимо этого, имеется еще один важный момент - техническое оснащение таких помещений (свет, вода, отопление). Это позволяет использовать их для разных целей круглый год.