ФАС предлагает закрепить в законе право заемщиков выбирать страховщика

25 июля. FINMARKET.RU - Большинство банков не сообщают заемщикам о праве выбирать страховщика, рассказал "Известиям" заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. Он добавил: еще в сентябре прошлого года служба проводила исследование по рынку, и оказалось, что только 20% банков из топ-30 рассказывали клиенту о приеме полисов страховых организаций с рейтингом "А-" и выше. И сейчас ситуация не улучшилась, подчеркнул замглавы антимонопольной службы.

Необходимость информировать заемщика о таком праве закреплено в постановлении правительства, которое вступило в силу в сентябре 2023-го. Оно же обязываетпринимать выбранную клиентом страховую, если кредитный рейтинг компании не ниже "А-".

"Мы будем добиваться добросовестного выполнения этих требований для соблюдения конкуренции на рынке. Тем не менее срок постановления ограничен сентябрем следующего года", - сообщил заместитель руководителя ФАС.

В службе рассчитывают, что в оставшееся время будут подготовлены поправки в закон "О потребительском кредите", и требования из постановления станут постоянно действующей нормой, подчеркнул Кашеваров. То есть обязанность банков - сообщать заемщику о праве выбирать страховщика закрепят в законе. Финансовые организации также будут обязаны принимать выбранный клиентом полис, если у компании подходящий кредитный рейтинг и полис соответствует необходимым требованиям.

Тогда будет предусмотрена и ответственность за нарушения, уточнил заместитель руководителя ФАС. Сейчас за несоблюдение постановления наказания не предусмотрено, однако это повод для антимонопольной службы обратить внимание на работу организации и проверить ее действия на наличие признаков антиконкурентных соглашений.