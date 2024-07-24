В июне промпроизводство в РФ выросло на 1,9%

Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 1,9% после 5,3% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,7%. Динамика промышленности в июне оказалась минимальной с марта 2023 года

24 июля. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в июне 2024 года составил 1,9% в годовом сравнении после увеличения на 5,3% в мае, 3,9% в апреле, 4,0% в марте, 8,5% в феврале и на 4,6% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Динамика промышленности в июне оказалась минимальной с марта 2023 года, когда рост промпроизводства составил 0,7%. Отчасти замедление годовых темпов роста промышленности в июне 2024 года объясняется календарным фактором - в июне этого года было на два рабочих дня меньше, чем в июне 2023 года (19 дней против 21 дня), в то время как в мае 2024 и в мае 2023 года количество рабочих дней было одинаковым (по 20 дней).

За январь-июнь 2024 годав РФ увеличилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в июне 2024 года оказались хуже ожиданий экономистов, которые, согласно составленному "Интерфаксом" в начале июля консенсус-прогнозу, предполагали рост промпроизводства РФ за июнь на 3,7%.

С исключением сезонного и календарного факторов в июне 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ снизилась на 1,5% после роста на 2,1% в мае, снижения на 0,2% в апреле, роста на 0,1% в марте, увеличения на 1,6% в феврале и снижения на 0,2% в январе.

В июне замедлился рост в обрабатывающих отраслях - до 4,6% в годовом сравнении с 9,1% в мае (за полугодие - рост на 8,0%).

В добывающем секторе в июне производство снизилось на 3,1% после сокращения на 0,3% в мае (за январь-июне - снижение на 0,3%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в июне был зафиксирован рост на 4,1% после увеличения на 4,2% в мае (за январь-июнь - рост на 3,9%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в июне составил 6,4% после увеличения на 5,4% в мае (за полугодие - прирост на 4,7%).

Отрасли, показавшие в июне 2024 года рост по сравнению с июнем 2023 года: производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - плюс 30,9%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 21,7%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 20,3%; производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 19,7%; производство текстильных изделий -14,6%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 11,4%; производство прочих готовых изделий -7,6%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 6,1%, производство бумаги - 5,5%; ремонт машин и оборудования - 5,1%; производство продуктов питания - 4,8%, напитков - 3,6%; производство электрического оборудования - 2,5%; производство химических веществ и химических продуктов - 1,6%; добыча металлических руд - 1,0%; производство мебели - 0,6%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 0,4%.

Отрасли, снизившие объемы производства в июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-18,6%); добыча прочих полезных ископаемых (-17,2%); производство табачных изделий (-11,7%); производство кожи и изделий из кожи (-9,9%); производство кокса и нефтепродуктов (-4,4%); добыча угля (-3,0%); производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) (-3,0%); производство одежды (-2,8%); металлургическое производство (-1,2%).

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 4,0% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале июля).

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост промышленности в 2024 году на уровне 2,5%. При этом рост в обрабатывающих отраслях промышленности ведомство ожидает на уровне 4%.

Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе-июне 2024 года вырос на "низкой базе" на 62,2%, до 330 тыс. шт., грузовиков - на 21,1%, до 90,0 тыс. шт. .

За июнь, как следует из данных Росстата и расчетов "Интерфакса", в РФ было произведено около 63 тыс. легковых автомобилей, что, как указывает ведомство, на 45,9% больше, чем в июне прошлого года, и на 45,6% больше, чем в мае текущего, когда крупные автопроизводители уходили в отпуск.

Грузовиков в прошлом месяце было произведено 17,4 тыс. шт. (+21,6% г/г и +31,9% м/м по данным Росстата).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн за I полугодие вырос на 18,9%, до 7,5 тыс. шт. В июне в РФ произвели порядка 1,2 тыс. шт., что на 9,1% меньше, чем в том же месяце 2023 года, и на 1,6% больше, чем в мае текущего.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ за 6 месяцев выросло на 10,9%, до 110 тыс. шт. В июне их было сделано на 7,6% больше г/г и на 24,7% больше м/м - 19,6 тыс. единиц, согласно расчетам на основании данных Росстата.

Выпуск кузовов для автотранспортных средств за первую половину года вырос на 32,6%, до 21,5 тыс. шт. Их выпуск в июне вырос г/г на 32,4%, до 3,6 тыс. шт.

Производство продуктов питания в РФ в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6,9%, напитков - на 9,7%.

В июне в годовом выражении производство продуктов выросло на 4,8%, по сравнению с маем - снизилось на 3,3%. Производство напитков в минувшем месяце выросло к июню прошлого года на 3,6%, по сравнению с маем этого года - на 5,3%.

Производство мяса птицы и субпродуктов за полугодие по сравнению аналогичным периодом прошлого года выросло на 0,7%, до 2,6 млн тонн. В июне в годовом выражении производство было на 1,2% меньше, по сравнению с маем этого года - на 9% меньше.

Говядины, свинины, баранины и мяса других животных (охлажденного) за 6 месяцев было произведено 1,8 млн тонн (на 4,6% больше), колбасных изделий - 1,2 млн тонн (на 2,8% больше), рыбной продукции (включая ракообразных и моллюсков) - 2,1 млн тонн (на 3,8% больше).

Производство нерафинированного подсолнечного масла в январе-июне в годовом выражении выросло на 23,9%, до 4,3 млн тонн, маргарина - на 8,2%, до 228 тыс. тонн. Молокоперерабатывающие заводы за полугодие выработали 166 тыс. тонн сливочного масла, что на 0,2% меньше, чем годом ранее. Производство сыра выросло на 11,9%, до 423 тыс. тонн, творога - на 5,8%, до 235 тыс. тонн.

Соков выработано 893 млн условных банок, это на 21,6% больше, чем годом ранее.