Граждане активно "разбирают" обновленную семейную ипотеку

24 июля. FINMARKET.RU - После обновления условий семейной ипотеки 10 июля количество заявок на ее получение резко выросло и достигло пикового уровня июня, когда население старалось успеть взять кредит до окончания программы. За неделю с 12 по 18 июля в банки поступило 50 670 заявок, в то время как за первые 11 дней месяца их было почти на 80% меньше – 28 226 шт., посчитали "Ведомости" на основе данных Дом.РФ. В июне количество заявок по данной программе держалось в среднем на уровне около 50 000 шт. еженедельно.

Но количество и объем выданных кредитов по семейной ипотеке в июле значительно уступают июньским показателям. С 1 по 18 июля банки выдали 11 730 кредитов на 66,52 млрд руб. – тогда как за весь июнь граждане взяли 67 920 ссуд на 383,67 млрд руб. Разница между количеством поданных заявок и выданных кредитов происходит из-за временного лага, в среднем до трех месяцев, которые даются заемщику на поиск нужного жилья и оформление документов купли-продажи.

Осенью возможен еще один пересмотр условий программы, говорил вице-премьер Марат Хуснуллин 20 июля: в течение трех месяцев власти будут наблюдать за динамикой и, "если понадобятся какие-нибудь меры", этот вопрос будет вынесен на уровень правительства.

В июле завершилась массовая программа ипотеки на новостройки с господдержкой со ставкой 8%. На нее приходилось около 55% от всех выдач ипотеки с господдержкой, следует из данных Дом.РФ: за все время действия программы с весны 2020 г. банки выдали почти 1,6 млн кредитов на общую сумму более 6,1 трлн руб. Семейная программа была второй по популярности – с момента запуска в 2018 г. банки предоставили 1,13 млн кредитов на 5,15 трлн руб. Также продолжают действовать программы сельской, дальневосточной, IT, арктической ипотеки, льготные программы для участников СВО и жителей новых территорий.