Обеление майнинга принесет в бюджет 50 млрд рублей в год

24 июля. FINMARKET.RU - Введение майнинга в правовое поле пополнитна 50 млрд рублей в год, оценили для " Известий " участники рынка. Обеление отрасли также поможет ее развитию и проведению трансграничных расчетов — майнеры способны принести около 240 млрд рублей чистой ликвидности в цифровых валютах. Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о регулировании добычи крипты в ближайшие дни. Подготовили его полтора года назад, затем несколько раз дорабатывали, а рассматривать начали только после поручения президента на прошлой неделе.

Законопроект о регулировании майнинга депутаты планировали рассмотреть в первом чтении 23 июля, но не успели — в повестке он стоял 70-м вопросом, времени у парламентариев хватило только на 60. Как рассказал "Известиям" первый зампред главы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, документ начнут разбирать уже 24 июля. Он ожидает, что нижняя палата примет его в трех чтениях за оставшиеся полторы недели весенней сессии.

Проект закона предполагает легализацию добычи криптовалют и декларацию дохода от этой деятельности. Документ устанавливает правила майнинга, в том числе ведение реестра тех, кто занимается этой деятельностью. Требования к добыче крипты будет определять правительство по согласованию с Центральным банком. Также установят федеральныий орган исполнительной власти, который будет контролировать соблюдение этих правил.

Накануне рассмотрения в Госдуме правкомиссия поддержала законопроект в случае его доработки ко второму чтению в соответствии с предложениями кабмина. Это подтвердил источник «Известий», близкий к правительству.

В частности, кабмин считает нужным убрать запрет на рекламу товаров и услуг для выпуска цифровых валют. Отмечается, что это может затруднить добросовестным майнерам покупку необходимого оборудования. Правительство также предложило исключить из законопроекта запрет на обращение цифровых валют на территории. Кроме того, в кабинете министров хотят разрешить использование российской инфраструктуры (то есть отечественных площадок для цифровых валют) для продажи таких активов. Депутат Валерий Селезнев поддержал эти изменения. По его словам, в случае их внесения система сможет работать, и этот закон не будет препятствовать проведению международных расчетов с цифровыми валютами.

Рассмотренный Госдумой законопроект о майнинге не регулирует налогообложение в этой сфере. Предполагается, что изменения в фискальную систему будут одобряться отдельно.