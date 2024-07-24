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24 июля 2024 года 09:19
Обеление майнинга принесет в бюджет 50 млрд рублей в год
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Zuma\TASS
24 июля. FINMARKET.RU - Введение майнинга в правовое поле пополнит бюджет на 50 млрд рублей в год, оценили для "Известий" участники рынка. Обеление отрасли также поможет ее развитию и проведению трансграничных расчетов — майнеры способны принести около 240 млрд рублей чистой ликвидности в цифровых валютах. Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о регулировании добычи крипты в ближайшие дни. Подготовили его полтора года назад, затем несколько раз дорабатывали, а рассматривать начали только после поручения президента на прошлой неделе. Законопроект о регулировании майнинга депутаты планировали рассмотреть в первом чтении 23 июля, но не успели — в повестке он стоял 70-м вопросом, времени у парламентариев хватило только на 60. Как рассказал "Известиям" первый зампред главы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, документ начнут разбирать уже 24 июля. Он ожидает, что нижняя палата примет его в трех чтениях за оставшиеся полторы недели весенней сессии. Проект закона предполагает легализацию добычи криптовалют и декларацию дохода от этой деятельности. Документ устанавливает правила майнинга, в том числе ведение реестра тех, кто занимается этой деятельностью. Требования к добыче крипты будет определять правительство по согласованию с Центральным банком. Также установят федеральныий орган исполнительной власти, который будет контролировать соблюдение этих правил. Накануне рассмотрения в Госдуме правкомиссия поддержала законопроект в случае его доработки ко второму чтению в соответствии с предложениями кабмина. Это подтвердил источник «Известий», близкий к правительству. В частности, кабмин считает нужным убрать запрет на рекламу товаров и услуг для выпуска цифровых валют. Отмечается, что это может затруднить добросовестным майнерам покупку необходимого оборудования. Правительство также предложило исключить из законопроекта запрет на обращение цифровых валют на территории РФ. Кроме того, в кабинете министров хотят разрешить использование российской инфраструктуры (то есть отечественных площадок для цифровых валют) для продажи таких активов. Депутат Валерий Селезнев поддержал эти изменения. По его словам, в случае их внесения система сможет работать, и этот закон не будет препятствовать проведению международных расчетов с цифровыми валютами. Рассмотренный Госдумой законопроект о майнинге не регулирует налогообложение в этой сфере. Предполагается, что изменения в фискальную систему будут одобряться отдельно.
Опубликовано Финмаркет
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