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24 июля 2024 года 09:06
Банки повышают доходность по депозитам, обгоняя ЦБ
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IMAGO/ТАСС
24 июля. FINMARKET.RU - Три крупных банка решили поднять ставки по вкладам и накопительным счетам, не дожидаясь заседания ЦБ по ключевой ставке 26 июля. Эксперты прогнозируют, что регулятор увеличит ключевую ставку с 16% до 16,5-18% или еще сильнее, пишет "Российская газета" В частности, максимальная ставка по накопительному счету в "Почта Банке" достигает уже 20% годовых, правда, получать такую доходность можно лишь в течение одного календарного месяца. По остальным сберегательным продуктам ставки выросли на 1-2%, сообщили "Российской газете" в пресс-службе банка. "Максимальная ставка по накопительному счету "Копилка" составляет 20% годовых в промо-период. Проценты начисляются на ежедневный остаток. Доходность по вкладам выросла до 18,5% годовых - на срок 9 месяцев по депозиту "Добро пожаловать". Дальнейшее увеличение ставок будет зависеть от роста ключевой ставки и конъюнктуры рынка", - отметил представитель Почта Банка. Повысили ставки по депозитам также ВТБ и "МТС Банк" - до 19% и 18% соответственно. Ранее ведущие экономисты России сошлись во мнении о грядущем повышении ставки на заседании ЦБ в пятницу 26 июля, однако их прогнозы сильно расходятся в точных цифрах. Что касается банковских аналитиков, то среди них тоже нет консенсуса, поэтому одни участники рынка уже начали предлагать клиентам повышенную доходность по депозитам, тогда как другие заняли выжидательную позицию, объяснил "РГ" доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Пока банки предлагают высокую доходность только по краткосрочным депозитам, стремясь привлечь новых клиентов, поэтому людям следует внимательно изучать условия договоров, предупредил Петр Щербаченко. Так, слова "календарный месяц" означают, что повышенная ставка будет действовать только до конца текущего месяца, например, одну неделю или даже считанные дни. А затем в силу вступит "базовая" ставка, которая может оказаться совсем не выгодной. "В целом открывать новые депозиты до заседания ЦБ в ближайшую пятницу я не советую. Возможно, банки еще повысят ставки по депозитам после изменения ключевой ставки. Это будут в основном вклады и накопительные счета сроком действия от 3 до 6 месяцев", - спрогнозировал он.
Опубликовано Финмаркет
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