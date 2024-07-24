Перелеты по России за полгода подорожали на 17%

24 июля. FINMARKET.RU - Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1 тыс. км пути по итогам первого полугодия 2024 года составила 7,4 тыс. рублей, следует из данных Росстата, которые приводят "Ведомости". Как отмечает издание, это на 17% больше в сравнении с показателем за аналогичный период 2023 года.

Всего с начала года,эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%. В июне этого года их цена, по данным Росстата, выросла на 14% в годовом выражении и на 8% к маю 2024 года и составила 8,5 тыс. рублей.

Депутаты Госдумы (ГД) для снижения цен на авиаперевозки предложили установить верхнюю границу стоимости авиабилетов в России. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что вводить верхнюю границу стоимости авиабилетов в России "не совсем уместно". По его словам, госрегулирование еще никогда не позволяло решить вопрос роста цен. На рост стоимости билетов влияют постоянно увеличивающиеся ставки аэропортовых сборов, рост цен на авиакеросин и необходимость индексации зарплат летному составу, перечисляет Зотов. В остальных случаях это связано с высоким спросом при стабильном количестве осуществляемых рейсов, поясняет он. В 2023 году авиаперевозчики осваивали субсидии из расчета 1,1 рубля на пассажиро-километр на внутренних линиях, а сейчас таких субсидий нет, напоминает главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин. На рост цен на внутренних линиях также повлиял выкуп самолетов российских эксплуатантов у иностранных лизингодателей, отмечает он. За счет этого ВС в парках перевозчиков стали больше летать за рубеж, а провозные емкости на внутренних направлениях снизились, поясняет эксперт.