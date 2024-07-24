Материалы для ремонта жилья выросли в цене на 11,3%

24 июля. FINMARKET.RU - Средняя стоимость материалов для ремонта жилья в первом полугодии 2024 года составила 9,6 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 11,3% год к году, пишет "Коммерсант", приводящий расчеты Infoline.

Аналитики отмечают, что в Санкт-Петербурге показатель достиг 10 тыс. руб. за 1 кв. м, в Москве - 9,3 тыс. руб. К январю значения выросли на 7,7% и 9,3% соответственно, годом ранее индексы для этих городов не рассчитывались.

Динамика частично обусловлена подорожанием сухих строительных смесей, которые составляют до 30% от общей сметы. В Infoline предполагают, что во втором полугодии рост цен на базовые строительные материалы ускорится из-за бума ИЖС и восстановления домов, пострадавших от паводков в апреле-мае. Существует риск формирования точечного дефицита некоторых стройматериалов, например теплоизоляции, говорят в компании. На рынке не исключают, что до конца года средние значения вырастут еще на 15%, даже в случае снижения спроса из-за замедления строительной активности в целом.