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24 июля 2024 года 08:41
Материалы для ремонта жилья выросли в цене на 11,3%
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DPA/TASS
24 июля. FINMARKET.RU - Средняя стоимость материалов для ремонта жилья в первом полугодии 2024 года составила 9,6 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 11,3% год к году, пишет "Коммерсант", приводящий расчеты Infoline. Аналитики отмечают, что в Санкт-Петербурге показатель достиг 10 тыс. руб. за 1 кв. м, в Москве - 9,3 тыс. руб. К январю значения выросли на 7,7% и 9,3% соответственно, годом ранее индексы для этих городов не рассчитывались. Динамика частично обусловлена подорожанием сухих строительных смесей, которые составляют до 30% от общей сметы. В Infoline предполагают, что во втором полугодии рост цен на базовые строительные материалы ускорится из-за бума ИЖС и восстановления домов, пострадавших от паводков в апреле-мае. Существует риск формирования точечного дефицита некоторых стройматериалов, например теплоизоляции, говорят в компании. На рынке не исключают, что до конца года средние значения вырастут еще на 15%, даже в случае снижения спроса из-за замедления строительной активности в целом.
Опубликовано Финмаркет
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