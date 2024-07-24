Ээкспорт дизтоплива вновь могут запретить

24 июля. FINMARKET.RU - Правительство обсуждает возобновление запрета надизтоплива, пишет "Коммерсант", со ссылкой на свои источники. Предполагается, что эмбарго может быть введено для НПЗ и трейдеров. По словам собеседников издания, власти могут применить эту меру в случае обострения ценовой ситуации, но решение пока не принято. Собеседник газеты в одной из нефтекомпаний считает, что пока предпосылок для полного эмбарго нет: "Такие сигналы поступают в качестве предупреждения на случай продолжения роста цен".

В этом году ограничения вводились только в отношении бензина, и предполагается, что в августе эмбарго будет возобновлено. В конце 2023 года правительство запрещало вывоз дизтоплива за рубеж, но из-за рисков снижения нефтепереработки спустя две недели после запрета был возобновлен трубопроводный экспорт.в среднем производит 2 млн баррелей в день дизтоплива, из которых около половины удовлетворяют внутренний спрос, остальной объем идет на экспорт, поясняет Виктор Катона из Kpler. РФ - второй в мире после США экспортер дизтоплива, и ограничивать экспорт в ситуации масштабного избытка фактически невозможно в долгосрочном плане, поскольку это может грозить снижением нефтепереработки, указывает он. В то же время правительство, считает аналитик, по всей видимости, стремится избежать перебоев с поставками на юг России и действует превентивно, предупреждая, что снова готово перекрыть экспорт, если потребуется.