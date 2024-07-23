Рынок новых автомобилей в июле вернется к росту

23 июля. FINMARKET.RU - Рынок новых легковых автомобилей по итогам июля вернется к росту в месячном выражении впервые с начала весны. По расчетам "Коммерсанта" окажутся выше предыдущего месяца примерно на 5%, достигнув около 130 тыс. Дилеры говорят, что спрос стимулирует ожидание повышения ставки ЦБ и новости об увеличении утильсбора. Эксперты оценивают влияние утильсбора на рынок сильнее и не ждут обвала спроса в случае удорожания кредитования.

Заместитель гендиректора "Авилона" по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев отметил, что в этом году марки и дилеры применяют максимум возможностей для роста и удержания продаж. "Выпущен максимальный объем субсидий, поддержек и акций", - сказал он. По его словам, если в конце июля ЦБ решит поднять ставку, это усложнит работу с кредитными сделками, доля которых в китайских марках достигает 80%, а также усугубит расходы дилеров на стоки выкупленных автомобилей. "При таком сценарии рынок не будет расти", - предупреждает он.

Сергей Удалов из "Автостата" отметил, что российский авторынок движется от одного события к другому и каждый раз на фоне новостей спрос активизируется. Сейчас, продолжает аналитик, продажам способствует ожидание повышения как утильсбора, так и ставки. Но Удалов считает, что удорожание кредитования в меньшей степени скажется на настроениях на рынке, чем утильсбор, поэтому ожидать спада спроса после роста ставки ЦБ не стоит.