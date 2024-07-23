МФО ужесточают выдачу займов первичным клиентам

23 июля. FINMARKET.RU -закрутили гайки в части выдачи займов первичным клиентам. С одной стороны, это влияние жесткой политики регулятора, с другой, на рынок МФО пришли новые, но уже закредитованные банковские клиенты. Участники рынка считают, что могут продолжить снижать уровень одобрения для новых клиентов, пишет "Коммерсант"

Такая политика позволяет МФО оставаться прибыльными даже в условиях регуляторных ограничений. По данным ЦБ, совокупная чистая прибыль МФО в стране в прошлом квартале выросла на 7,7% относительно показателя годом ранее, до 14 млрд руб. "При этом динамика финансового результата была неоднородной по компаниям, и распределение прибыли по отрасли остается неравномерным",— отмечали в ЦБ. Данные о прибыли МФО за второй квартал пока недоступны.

Однако тогда МФО не смогут тотально отказывать первичным клиентам и будут искать варианты большего взаимодействия с ними, так как сегмент вторичных клиентов иссякаем в силу особенностей бизнеса МФО, уверен партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. МФО по-прежнему заинтересованы в новых выдачах, но в силу регулятивных особенностей рынка они вынуждены быть более осторожными.