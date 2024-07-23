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23 июля 2024 года 09:45
Ипотеку разрешат выдавать как микрокредиты
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Донат Сорокин/ТАСС
23 июля. FINMARKET.RU - Организации, через которые регионы выдавали ипотеку по своим госпрограммам, должны будут получить статус микрофинансовых. Законопроект об этом внесен в Госдуму, пишет "Российская газета". Документом, авторами которого стали несколько членов Совета Федерации, предлагается разрешить микрофинансовым организациям участвовать в выдаче ипотеки с господдержкой. Это необходимо для поддержки регионов при реализации региональных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, говорится в пояснительной записке. Ранее при региональных властях действовали специальные организации, уполномоченные госкомпанией ДОМ.РФ, через которые выдавалась ипотека по региональным программам. В начале лета был принят закон, который лишил эти организации права выдавать ипотеку. Это объяснялось необходимостью снижения рисков на рынке жилищного кредитования из-за существующих со стороны ряда таких организаций многочисленных недобросовестных практик, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, их деятельность не подлежала контролю и надзору со стороны Банка России. На погашение ипотеки, полученной в такой микрокредитной организации, можно будет направлять маткапитал и выплату для многодетных семей в 450 тыс. рублей. Инициатива по возвращению региональным операторам права выдачи ипотечных кредитов для целей, не связанных с предпринимательством, была достаточно ожидаема после введенного ограничения, отметил член Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев. Отсутствие контроля ЦБ, различия по форме собственности и так далее привели к ряду негативных случаев. Однако есть и примеры, когда эти механизмы существенно помогали региональным властям в решении, прежде всего, социальных задач. Регионы, в которых нет существенной активности инвесторов-застройщиков (а на сегодня это около 70% городов России), могли бы локально решать свои проблемы, имея локального оператора целевых ипотечных программ. В целом увеличение региональных полномочий в этой сфере выглядит более чем логично, но еще более важно построить систему, обеспечивающую эту деятельность достаточными ресурсами в части бюджета, считает эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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