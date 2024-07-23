Число самозанятых до 18 лет выросло в 1,5 раза

23 июля. FINMARKET.RU - С каждым годом число молодых самозанятых увеличивается. В 2023 году количество работающих на себя в возрасте до 18 лет составило 146 тыс., сообщили "Известиям" в ФНС. По сравнению с 2022-м число таких работников увеличилось на 54%, добавили в службе. Впрочем, годом ранее рост был еще более внушительным - практически вдвое.

В целом же за все время действия налогового режима работающие на себя зарегистрировали более 3,6 трлн рублей доходов, а сумма среднего чека составила 1830 рублей, поделились цифрами в ФНС. Общее количество самозанятых превысило 10 млн. Ранее власти продлили условия действия этого налогового режима до 2028-го.

До того, как был принят законопроект о самозанятых (в 2019 году), молодые люди также подрабатывали - нянями, сиделками, репетиторами - но вели свою деятельность неофициально, отметила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

Подрастающее поколение все активнее опирается на собственные силы, отметил основатель IT-платформы для самозанятых "Язанят", председатель комитета по налогам МГО "Опора России" Павел Зюков. Молодежь отказывается от использования серых схем - это очень хороший тренд, сказал он.

В основном молодые люди работают в сфере услуг: официантами, курьерами, а также в SMM и дизайне. Положительная динамика объясняется желанием подростков быть финансово независимыми, полагают эксперты. Кроме того, их занятость постепенно выходит из тени. Привлечение молодежи особенно актуально в условиях дефицита на рынке труда.