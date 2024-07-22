В регионах вводят ограничения на работу мигрантов

22 июля. FINMARKET.RU - Власти регионов один за другим вводят ограничения на работу мигрантов. Эксперты расходятся: одни считают ограничения правильными (дескать, надо предоставлять рабочие места россиянам), другие предупреждают, что такой путь в условиях рекордной низкой безработицы (2,7%) и нехватки рабочих рук может оказаться рискованным, пишет "Российская газета"

Разного рода ограничения введены уже в более чем 30 регионах страны. Список "запретных профессий" разнится: от 5-10 и выше. В некоторых регионах, в зависимости от местной специфики, запрещено работать на должностях, которые не очень-то ассоциируются с мигрантами - переводчиков, секретарей, редакторов, кадровиков, финансистов, бухгалтеров, а также устраиваться на работу, связанную с добычей полезных ископаемых, торговлей лесом, рыболовством, охотой и разведением диких животных. Где-то не разрешают работать в рыночных киосках и торговых палатках. Чаще всего запрещают работать в такси, общественном транспорте и розничной торговле.

Некоторые эксперты считают, что регионы вводят ограничения по тем профессиям, где число мигрантов и так невелико, поэтому эффект для рынка труда не столь велик. Между тем власти вводят ограничения для мигрантов - вопреки кадровому голоду. Схожая картина практически во всех регионах.

Водители сейчас - едва ли не самая дефицитная профессия, о нехватке персонала говорят все таксопарки. Дефицит кадров там оценивают в 15-20% (притом что в такси тех, кто на патенте, не более 5%). Есть оценки, согласно которым дефицит рабочей силы в пассажирских и грузовых перевозках оценивается в среднем в 25% по стране на фоне роста объемов грузоперевозок

По данным Центробанка, нехватка рабочих рук на региональном уровне лишь усиливается: на это указывают 70% компаний, не хватает как квалифицированных, так и неквалифицированных рабочих рук. Доля свободных рабочих мест от общего числа занятых составляет около 7% в среднем по стране. По данным МВД, в 2023 году в РФ выдано 2,1 млн патентов иностранцам, плюс 120 тыс. разрешений на работу.

Вводимые на региональном уровне запреты касаются именно мигрантов, работающих на основании патента (и то лишь в некоторых сферах). Под такие ограничения подпадают иностранцы, прибывшие в страну в рамках безвизового режима из таких стран как Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Украина. Запреты не касаются граждан из государств ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана), мигрантов, имеющих ВНЖ и РВП; граждан из стран дальнего зарубежья с разрешением на работу в России; высококвалифицированных специалистов.