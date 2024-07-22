Госзакупки новых и подержанных автомобилей российского производства растут

22 июля. FINMARKET.RU - В январе-июне т.г.новых и подержанных легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей российского производства показали существенный рост следует из данных публичной части госзакупок, которые для "Ведомостей" собрала поисково-аналитическая система "Тендерплан".

Лидером по объему госзакупок в денежном выражении в 1-м полугодии стала продукция группы ГАЗ. Всего было разыграно 1145 тендеров на 24 млрд руб. - в 2,7 раза больше, чем годом ранее. На 2-м месте - УАЗ: по внедорожникам из Ульяновска было разыграно 694 тендера на 6,4 млрд руб., что более чем в 2 раза превышает значения января - июня 2023 г. На продукцию "АвтоВАЗа" пришлось в 1,5 раза больше госсредств, чем годом ранее: за отчетный период состоялся 1381 тендер на 5,8 млрд руб.

По машинам Haval (завод этого китайского бренда расположен в Тульской области) проведен 271 тендер на 1,2 млрд руб. Это на четверть больше по сравнению с первым полугодием 2023 г. Госзакупки "Москвича" выросли в 5 раз до 449 млн руб., "Соллерса" - в 1,5 раза до 198 млн руб., калининградского "Автотора" - на 46% до 23 млн руб. Закупки машин Citroen производства калужского завода ПСМА немного снизились в деньгах (на 5% до 33,1 млн руб.), но выросли в количестве тендеров с шести до восьми.

Один из наиболее востребованных брендов у чиновников и менеджеров госкомпаний - Toyota - продолжил сокращать свои позиции в госзакупках. В 1-м полугодии по этой марке было проведено лишь 26 тендеров (против 77 годом ранее) на общую сумму 136 млн руб., что в 7 раз ниже, чем в январе - июне 2023 г. Автомобили так называемой большой немецкой тройки - Audi, BMW и Mercedes - почти полностью выбыли из видимой части закупок.

Сейчас нет весомых аргументов для обоснования закупок иностранных, поэтому налицо растущий тренд импортозамещения в этой отрасли, говорит гендиректор "Тендерплана" Максим Кузнецов.