В Минфине не видят значимых рисков недостижения прогноза по доходам бюджета

22 июля. FINMARKET.RU - От донастройки налоговой системы выиграют как федеральный, так и региональные бюджеты. Впрочем, гораздо важнее - чтобы не было выпадающих доходов. Об этом в интервью "Известиям" рассказала директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. По ее словам, значимых рисков недостижения прогноза по доходам нет, хотя оценивать нефтегазовые поступления всегда сложно.

Говоря об исполнении федерального и консолидированного бюджетов за 1-е полугодие, Лебединская назвала итоги шести месяцев достаточно позитивными, и ситуация выглядит позитивно и устойчиво. Так,федеральной казны за полгода составили 17,1 трлн рублей - это на 38% больше показателя января-июня 2023 года, при этом дефицит по сравнению с прошлым годом снизился с 2,4 трлн до 929 млрд.

На вопрос, по каким статьям может быть недостача, директор департамента заметила, что на данный момент в Минфине не видят рисков непоступления из-за недостачи по внутреннему налогу на НДС. Как сказала Лебединская, поправки впредусматривают рост прогноза по внутреннему НДС почти на 5% (с 7,7 трлн до 8,1 трлн рублей). Это связано с изменениями темпов роста и номинального выражения ВВП в макроэкономическом прогнозе. "Исполнение идет уверенно, в рамках наших ожиданий", - резюмировала она.

"Что касается других статей, то в целом всё сбалансировано. Было некоторое перераспределение ожидаемых поступлений. Однако значимых рисков недопоступления доходов нет", - добавила Лебединская.

В бюджетных поправках Минфин прогнозирует, что объем поступлений в казну от повышенной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для граждан с доходами от 5 млн рублей в год в 2024 году составит 181 млрд. Эта оценка, по словам Лебединской, учла обновленный прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития.

По ее словам, существенного превышения в этом году не ожидается. И согласно прогнозу, реальные располагаемые доходы населения вырастут на 5,2% в 2024 г. (изначально ожидалось 2,8%).

Говоря о доходах бюджета от налога на вклады, Лебединская отметила, что НДФЛ с депозитов в этом году будет поступать впервые. Она напомнила, что доход от процентов по вкладам облагается налогом сверх фиксированной величины, зависящей от ключевой ставки.

Как считает Лебединская, возможное изменение ставки в июле не повлияет на доходы бюджета от налога на вклады в этом году (потому что в этом году россияне заплатят за доходы с депозитов за 2023 г., когда максимальный уровень ключевой на начало месяца составлял 15%). "Поэтому оценка доходов бюджета по этой статье порядка 100 млрд рублей адекватна и достаточно реалистична", - сказала директор департамента доходов Минфина.

Она отметила, что основная работа с доходами направлена на достижение максимальной прозрачности при администрировании доходов и привлечение дополнительных средств.