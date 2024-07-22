Проблему неплатежей за ЖКУ поможет решить исполнительная надпись

22 июля. FINMARKET.RU - Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым внесет в нижнюю палату, предполагающий использование исполнительной надписи для взыскания задолженностей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом Пахомов сообщил "Ведомостям" , предоставив текст инициативы и пояснительную записку к нему.

Авторы инициативы уверены, что она решит проблему неплатежей за, которая "всегда была очень болезненной для предприятий ЖКХ".россиян за коммуналку по итогам 1-го квартала 2023 г. составляли почти 900 млрд руб., говорится в пояснительной записке к законопроекту, призванному повысить платежную дисциплину.

Депутаты предлагают заняться взысканием долгов без суда, с помощью так называемой надписи нотариуса. Инициативой предложено возложить обязанность предварительно, до совершения исполнительной надписи, уведомлять должника о поступившем требовании взыскателя, предоставив должнику срок для ответного реагирования (оно содержит в том числе сумму и срок для взыскания).

Согласно тексту законопроекта, нотариус сможет совершить исполнительную надпись при условии, если должник, по данным ЕГРН, является собственником или пользователем квартиры, в которой возникла задолженность. Также он может предоставить доказательство, подтверждающее факт исполнения нарушенного обязательства.