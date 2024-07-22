.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
22 июля 2024 года 08:16
Проблему неплатежей за ЖКУ поможет решить исполнительная надпись
|0
Александр Щербак/ТАСС
22 июля. FINMARKET.RU - Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым внесет в нижнюю палату законопроект, предполагающий использование исполнительной надписи для взыскания задолженностей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом Пахомов сообщил "Ведомостям", предоставив текст инициативы и пояснительную записку к нему. Авторы инициативы уверены, что она решит проблему неплатежей за ЖКУ, которая "всегда была очень болезненной для предприятий ЖКХ". Долги россиян за коммуналку по итогам 1-го квартала 2023 г. составляли почти 900 млрд руб., говорится в пояснительной записке к законопроекту, призванному повысить платежную дисциплину. Депутаты предлагают заняться взысканием долгов без суда, с помощью так называемой надписи нотариуса. Инициативой предложено возложить обязанность предварительно, до совершения исполнительной надписи, уведомлять должника о поступившем требовании взыскателя, предоставив должнику срок для ответного реагирования (оно содержит в том числе сумму и срок для взыскания). Согласно тексту законопроекта, нотариус сможет совершить исполнительную надпись при условии, если должник, по данным ЕГРН, является собственником или пользователем квартиры, в которой возникла задолженность. Также он может предоставить доказательство, подтверждающее факт исполнения нарушенного обязательства.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, ЖКУ, долги, законопроект
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.