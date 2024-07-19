В России могут отменить запрет на работу филиалов инобанков

19 июля. FINMARKET.RU - Российские власти пока не наладили устойчивые каналы внешнеторговых расчетов для нашей экономики. Нарастание проблем с трансграничными платежами заставило правительство и ЦБ согласиться на открытие филиалов иностранных банков в, которые были строго запрещены последние десятилетия, пишет "Независимая газета". Дополнительно чиновники готовы снимать и запреты на использование криптовалют в расчетах, в том числе во внешнеторговых. Центральным пунктом заседания правительства РФ в четверг, 18 июля, стал законопроект о филиалах иностранных банков в России.

Отмена многолетнего запрета на работу в России филиалов иностранных банков – одна из попыток преодолеть кризис внешнеторговых платежей. До последнего времени российские власти разрешали открывать в РФ иностранным банкам не, а лишь дочерние банки, которые должны были создаваться только по российскому законодательству и полностью соблюдать все требования российского банковского контроля. Однако нарастающие проблемы заставили наших чиновников отойти от требований тотального банковского контроля. "С 2013 года, когда в России были запрещены филиалы зарубежных банков, ситуация значительно изменилась. Из-за действующих с 2022 года санкций международные платежи затруднены. В такой ситуации филиалы иностранных банков из дружественных стран помогут совершать трансграничные платежи без лишних посредников", – заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат пообещал, что Госдума в срочном порядке рассмотрит законопроект о разрешении работы филиалов иностранных банков. Зампред Центробанка Алексей Гузнов подтвердил, что ведомство Эльвиры Набиуллиной согласно допустить в страну иностранные банки в форме филиалов.

Правда, пишет "НГ", есть опасность, что российские чиновники обложат их работу ограничениями, которые сделают присутствие иностранных финансистов в РФ неинтересным. И в результате кризис внешнеторговых платежей так и не начнет разрешаться. Такие же риски есть и при обещанной властями легализации расчетов с использованием цифровых криптовалют.