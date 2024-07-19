Командировки по стране стали длиннее и дешевле

19 июля. FINMARKET.RU - Россияне стали чаще ездить впо стране. При этом поездки стали длиннее и дешевле, пишет "Российская газета"

С начала года количество деловых поездок увеличилось на 25%, посчитали в платформе Bronevik.com. Преимущественно сотрудников отравляют в командировки по регионам России или странам СНГ, рассказывает Роман Гареев, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова. В то же время отмечается спрос на зарубежные направления: в Киргизию, Белоруссию и Казахстан.

В командировки наиболее часто ездят представители медицинских профессий, тяжелой промышленности, добывающей промышленности и нефтегазовых компаний. Также в деловые поездки довольно часто отправляются представители строительного бизнеса для обмена опытом, поясняет Гареев.

Средняя продолжительность командировки увеличилась в 1-м полугодии 2024 года на 1 ночь до 4 ночей, свидетельствуют данные "Слетать.ру". Примерно каждый день командировки обходится компаниям в 14,9 тыс. рублей, причем за полгода стоимость поездок сократилась на 20%. На проезд сотрудниковтратят в среднем 37,2 тыс. рублей за одну поездку. Сильнее всего упали расходы на проживание - на 25% до 18,3 тыс. рублей. Сутки проживания в отеле сейчас обходятся в среднем в 5,4 тыс. рублей.

Снижение расходов на проживание может быть связано с тем, что компании все чаще готовы селить своих сотрудников в апартаментах. В сравнении с 1-м полугодием 2023 года количество заказов апартаментов для сотрудников выросло на 89%.

По словам Гареева, многие крупные компании стараются организовать свои командировки через туроператоров или отдельные майс-компании, которые занимаются организацией бизнес-поездок, говорит Роман Гареев. Особенно часто такими услугами пользуются крупные компании.