Если запретить импорт мебели из недружественных стран...

19 июля. FINMARKET.RU - Отечественные производители занимают абсолютную долю на внутреннем рынке древесных плит, но есть возможность для дальнейшего роста - необходимо запретить импорт мебели из недружественных стран, который составляет около 30 млрд рублей в год, считает президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, гендиректор "Первой мебельной фабрики" Александр Шестаков. "Это создало бы синергетический эффект: российские производители плит, в свою очередь, покупали бы больше леса и химических компонентов. Для российской экономики общий эффект был бы значительно больше, чем 30 млрд рублей", - рассказал Шестаков в интервью " Коммерсанту ".

По его словам, потенциал производства древесно-стружечных плит вдостаточно высок - около 14 млн кубометров в год. Сейчас спрос на плиты формирует отечественная мебельная промышленность. За первые пять месяцев 2024 года производство мебели в натуральном выражении выросло на 24% по сравнению с прошлым годом, который тоже был рекордным. Шестаков добавил, что последние два года рост производства в натуральном выражении опережал рост в финансовом. Цены на мебель повышались ниже уровня инфляции. "В 2024 году рост цен на мебель уже будет соответствовать уровню инфляции. Объем производства, как ожидается, вырастет примерно на 15%", - прогнозирует он.