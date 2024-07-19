Минфин предложил поднять ставку по Арктической ипотеке

19 июля. FINMARKET.RU - Власти обсуждают повышение ставки по Арктической ипотеке до 8%, сообщил "Известиям" замминистра финансов Иван Чебесков. Сейчас она составляет 2%, однако в нынешних условиях это чрезвычайно низкая величина. Ведомство выступает за ее поэтапное повышение с учетом целей и задач конкретных мер. При этом он отметил, что конкретных решений пока нет.

В Минфине считают, что льготные программы нужно сокращать и приводить их условия к более рыночным, рассказал Иван Чебесков. По его словам, их долю в общем объеме выдачи жилищных ссуд следует уменьшать до 25%.

При ставках по рыночной ипотеке 18–20% действующая программа может привести к ценовым пузырям на рынке недвижимости, предупреждают одни эксперты. Другие говорят, что строительство жилья в этих регионах удалось запустить, однако добиться поставленных целей пока не получилось, поэтому не стоит торопиться с решением об изменении условий.