.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Минфин предложил поднять ставку по Арктической ипотеке
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

19 июля 2024 года 08:37

Минфин предложил поднять ставку по Арктической ипотеке

 0  
Эрик Романенко/ТАСС
Эрик Романенко/ТАСС
19 июля. FINMARKET.RU - Власти обсуждают повышение ставки по Арктической ипотеке до 8%, сообщил "Известиям" замминистра финансов Иван Чебесков. Сейчас она составляет 2%, однако в нынешних условиях это чрезвычайно низкая величина. Ведомство выступает за ее поэтапное повышение с учетом целей и задач конкретных мер. При этом он отметил, что конкретных решений пока нет.

В Минфине считают, что льготные программы нужно сокращать и приводить их условия к более рыночным, рассказал Иван Чебесков. По его словам, их долю в общем объеме выдачи жилищных ссуд следует уменьшать до 25%.

При ставках по рыночной ипотеке 18–20% действующая программа может привести к ценовым пузырям на рынке недвижимости, предупреждают одни эксперты. Другие говорят, что строительство жилья в этих регионах удалось запустить, однако добиться поставленных целей пока не получилось, поэтому не стоит торопиться с решением об изменении условий.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  ипотека,  Арктика

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.