ЦБ зафиксировал рост инвестиций вопреки ставке и дефициту кадров

19 июля. FINMARKET.RU - Инвестиционная активность бизнеса возросла в первом полугодии, несмотря на нехватку квалифицированных кадров, трудности с логистикой и платежами, пишет ЦБ в докладе "Региональная экономика". Основными стимулами стали увеличение внутреннего спроса, расширение географии экспорта, развитие производств в рамках импортозамещения, меры господдержки (в том числе льготные кредиты). Однако в другом докладе ЦБ "Мониторинг предприятий" высказывается отличная точка зрения, пишут "Ведомости".

Хотяожидают роста капвложений в ближайшие полгода, темпы будут замедляться. Инвестиционную активность предприятий продолжает ограничивать высокий уровень неопределенности, а также дефицит кадров, уточняется там. Обеспеченность работниками во II квартале снизилась до исторического минимума (-30,8 пункта), сообщает ЦБ.

В экономике складывается удивительный феномен – ускорение инвестиционной активности в условиях санкционных ограничений, кадровых проблем и общего роста неопределенности, отметил руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников. С ним соглашается директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов: по его словам, многое говорит о том, что инвестиционный бум имеет место, однако сдерживающих факторов в избытке.

О кредитах в условиях высокой ключевой ставки речь не идет, но эту опцию компенсировал бюджетный импульс, отмечает Сальников, в инвестициях предприятий "на два рубля собственных средств приходится один бюджетный". Недооценивать самостоятельные возможности бизнеса не стоит, продолжает тему главный экономист "Т-инвестиций" Софья Донец, – в общей структуре инвестиций именно собственные средства занимают первое место. Климанов считает, что существенную роль играет резкое сокращение вывоза капитала, поэтому бизнесменам приходится искать инвестиционные возможности внутри страны.

Следует держать в уме и возможное "лукавство статистики", отмечает Климанов. Увеличение вложений в условную модернизацию может означать рост затрат на оборудование из-за инфляции, усложнившейся цепочки логистики и платежей. "Вроде бы проинвестировали больше, а купили такое же количество оборудования", – пояснил он.

Если инвестиционная активность сохраняется при высоких ставках, это говорит о том, что источниками капитала являются альтернативные, слабо зависящие от ставки финансовые инструменты, отмечает профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Михаил Гордиенко. Это могут быть, например, меры государственной поддержки – субсидии и гранты, краудфандинг или выход на фондовый рынок.

Оптимизм в оценках на второе полугодие оправдан, полагает Сальников: "Инвестиции – это всегда такая история, к которой бизнес подходит осознанно, поэтому формирует планы как минимум на год вперед". Но в 2025 г. энергичный рост сменится охлаждением, сходятся во мнении экономисты. "Рост инвестиций не может быть вечен, ведь это уже не динамика относительно низкой базы. Поэтому торможение инвестактивности неизбежно наступит. Сыграет роль и высокая ключевая ставка, которая сделает более привлекательными корпоративные сбережения вместо инвестиций", – резюмирует Донец. К тому же набор сдерживающих факторов пополнит повышение налога на прибыль с 20 до 25%, уверены эксперты.

Пока же в числе основных драйверов инвестиций остается высокий спрос со стороны населения и этот тренд вряд ли изменится из-за роста доходов, считает Донец.