18 июля. FINMARKET.RU - На фоне бурного развития отрасли майнинга лизинговые компании столкнулись с трудностями при реализации профильного оборудования, следует из опроса компаний, проведенного "Коммерсантом" . Пока в этом сегменте работают только небольшие лизинговые компании, преимущественно специализирующиеся на работе с малым и средним бизнесом и с лизингом различных типов оборудования, в их портфеле сделки с таким оборудованием могут достигать 15–20%. Преимущественно предложения по лизингу оборудования исходят от самих майнинговых компаний.

По оценке сооснователя 51ASIC Михаила Брежнева, в использовании в отрасли на текущий момент находится не менее 500 тыс. специализированных устройств и около 1,8 ГВт электрической мощности. И более 10% продаж компании 51ASIC были с участием лизинговых компаний, чеки по сделкам достигали 500 млн руб. В 2022 году, по оценке BitRiver, майнинговые мощности составляли 1 ГВт.

"Причина простая - в этой отрасли оборудование работает в режиме, явно не предназначенном для этого заводом-производителем. Это сопоставимо с участием в гонках на обычном гражданском автомобиле", - поясняет директор департамента андеррайтинга и перестрахования компании "Абсолют Страхование" Евгений Ильченко.