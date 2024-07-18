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18 июля 2024 года 08:59
За путевки в детские лагеря предлагают ввести налоговый вычет
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
18 июля. FINMARKET.RU - Депутаты предлагают ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря, который смогут получить родители. Соответствующая инициатива разрабатывается во фракции ЛДПР, пишет "Российская газета". Если лагерь является образовательным или оздоровительным, то в таких случаях можно получить налоговый вычет за обучение или лечение. Однако действующая система налогообложения не предусматривает социального вычета именно за покупку детской путевки в лагерь вне зависимости от его профиля. А стоимость детского отдыха совсем не бюджетная. "Отправить ребенка в летний лагерь для многих семей обходится дорого. К примеру, 7 дней отдыха в Анапе стоят от 150 тысяч рублей, в Карелии - от 80, в Тверской области - от 30, а в Новосибирске - от 40 тысяч", - рассказал журналистам председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Городские лагеря дневного посещения за неделю обойдутся от 15 тысяч рублей. "Из-за таких цен дети проводят каникулы в городе без надзора старших, а это риски для здоровья детей. Предлагаемый нами налоговый вычет за покупку путевок в летние лагеря, а также за проезд до места отдыха и обратно будет доступен каждому родителю", - отметил Слуцкий. По данным соцопросов, 34% детей проводят это лето в городе. Летние лагеря смогут посетить лишь 5,3 миллиона детей из 26 млн юных россиян.
Опубликовано Финмаркет
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