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18 июля 2024 года 08:24

Банки сокращают рекламу кредитов

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Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС
18 июля. FINMARKET.RU - Количество рекламы кредитов существенно сократилось после введения требований об указании диапазона полной стоимости кредита (ПСК), сообщили "Известиям" в пресс-службе Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тем не менее служба уже рассматривает ряд дел о нарушениях этого закона. Практика применения новых норм уже нарабатывается, добавили там.

Рекламы кредитов действительно стало меньше, заявила первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Елена Решетова. Количество кампаний по продвижению сократилось, однако новые требования не привели к их полному исчезновению, уточнила директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко. По ее словам, игроки рынка еще находятся в процессе изменения рекламных макетов — они ищут оптимальное соотношение между соблюдением закона и сохранением привлекательности продуктов.

Финансовые организации переключились на продвижение других продуктов — кредиток и вкладов, но и там игроки нередко прячут важную для клиентов информацию. После вступления новых требований в силу ФАС начала расследование в отношении некоторых банков.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  банки,  кредиты,  реклама

 
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