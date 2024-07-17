Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июнь 2024 года.
В июне 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности - Промсвязьбанк, по охватам - Т-Банк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк и РНКБ Банк.
Сбербанк сохранил первое место c результатом 64 688 упоминаний (40 037 в мае). Вторую позицию занял ВТБ - 39 993 упоминания (27 232 в мае), за ним следует Альфа-Банк - 9 851 упоминание (8 133 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос более чем в 2 раза - на 109% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 60%, уровень заметности Промсвязьбанка вырос на 26% по сравнению с апрелем.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 335,1 млн (+75,8%, 190,6 млн в мае). На втором месте - ВТБ с результатом 301,1 млн, показатель вырос на 17,2% в сравнении с предыдущим месяцем (256,9 млн). Третью строчку занял Т-Банк, его показатели выросли на 33,1% - до 164,1 млн (123,3 млн месяцем ранее).
В июне ключевые события в банковском секторе были связаны с Петербургским международным экономическим форумом, прошедшим 5-8 июня. Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума рассказал о двух "черных лебедях" для российской экономики - это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации. Он уточнил, что именно такие риски назывались чаще всего в ходе опроса представителей бизнеса, который проводила кредитная организация.
Выступая в Совете Федерации Герман Греф заявил о сильном перегреве российской экономики. Он отметил, что основные мощности сейчас загружены на уровне 84%, и это предел, выше которого двигаться уже невозможно. "Огромные средства идут в экономику через бюджетный импульс. И для привлечения, в первую очередь, на машиностроительный сектор работников идет повышение заработных плат. И этот импульс из машиностроения идет по всей экономике, потому что большой переток кадров начинается, все остальные отрасли тоже начинают поднимать зарплаты", - подчеркнул Греф.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе ПМЭФ рассказал о работе сервиса "Сообщи о мошеннике". В 2024 году клиенты направили информацию о более 6 миллионах мошеннических телефонных номеров, полученные сведения банк использует для предупреждения клиентов о звонках злоумышленников. После проверки номера попадают в базу Сбербанка, которая постоянно актуализируется.
В медиаполе ВТБ центральное место также занимали новости с Петербургского экономического форума. Глава кредитной организации Андрей Костин поддержал идею повышения налогов для богатых россиян. Он уверен, что давно настало время ввести прогрессивную систему налогообложения, чтобы обеспечить стране необходимые ресурсы для развития. Костин отметил, что повышение налогов для состоятельных граждан не повлияет на предпринимательство и не приведет к снижению трудовой активности.
Также в ходе ПМЭФ Андрей Костин объявил о начале интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ. "За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной "дочки" группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ", - подчеркнул Костин.
Заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников рассказал о росте кредитования малого и среднего бизнеса. С начала 2024 года банк выдал 12,6 тысяч кредитов на 754 млрд рублей, что на 22% превышает объем сделок за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель группы ВТБ в сегменте СМБ превышает 3,2 трлн рублей.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в июне возбудила очередное дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения в рекламе дебетовой карты. Банк не указывал в рекламе существенные условия финансового продукта. По мнению ФАС России, действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе.
Также в июне начал свою работу новый коллекционный сервис лояльности "Апельсин", объединивший лидеров рынка - Альфа-банк, "АльфаСтрахование", X5 Group, "Билайн" и др. Клиенты "Апельсина" смогут получить кешбэк за покупку продуктов питания. Его размер составит от 0,5% до 24% в зависимости от того, какими услугами пользуется клиент. Подчеркивается, что, несмотря на запуск сервиса, все партнеры сохранили собственные программы лояльности.
Промсвязьбанк в ходе Петербургского экономического форума объявил о запуске виртуального оператора мобильной связи "Мой оператор" на сети Tele2. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор Tele2 Антон Годовиков и вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров. Проект войдет в число небанковских сервисов группы и начнет работу до конца 2024 года. Tele2 предоставит свою инфраструктуру для развития "Моего оператора" и поделится экспертизой по запуску уникальных и технически сложных продуктов, ставших дифференциатором компании на рынке связи.
Старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин, выступая на площадке ПМЭФ, заявил о необходимости масштабирования инфраструктуры для развития альтернативных финансовых инструментов для предпринимателей. "Кредитный портфель малого бизнеса по банковской системе растет высокими темпами, но его доля в общем кредитном портфеле юридических лиц составляет около 17%. Этот ниже, чем вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП России - 21%. Расширение источников доступного кредитования для малого бизнеса способно существенно повлиять на рост экономики и объемов ВВП," - заявил он.
Т-Банк в июне провел ребрендинг, что стало наиболее резонансным событием в информационном поле кредитной организации. Председатель правления Станислав Близнюк, комментируя решение, заявил об эволюции бизнеса: "Мы точно понимаем, что Т-Банк будет более надежным в сознании людей. С таким брендом мы больше привлечем клиентов, а наши планы по росту клиентской базы - 30% в 2024 году".
Другим заметным событием в медиаполе Т-Банка стала покупка контрольного пакета (51%) в компаниях группы ROWI у холдинга "Киви". Речь идет об ООО "РОВИ Факторинг Плюс" и ООО "РОВИ Технологии". "Мы рады тому, что команда ROWI становится частью экосистемы Т-Банка. Мы давно думали над тем, чтобы предоставить нашим клиентам факторинг в числе приоритетных инструментов для бизнеса. И сделка с ROWI оказалась лучшим решением," - заявил руководитель управления кредитования МСБ Т-Банка Андрей Моисеев.
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, июнь 2024
|Упоминания в СМИ, май 2024
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|64 688
|40 037
|61,6
|2
|ВТБ
|39 993
|27 232
|46,9
|3
|Альфа-Банк
|9 851
|8 133
|21,1
|4
|Россельхозбанк
|9 344
|7 878
|18,6
|5
|Промсвязьбанк
|9 162
|7 657
|19,7
|6
|Газпромбанк
|8 457
|6 674
|26,7
|7
|Т-Банк
|7 846
|7 116
|10,3
|8
|Совкомбанк
|6 411
|4 119
|55,6
|9
|ФК Открытие
|5 401
|5 724
|-5,6
|10
|Московский Кредитный Банк
|4 644
|2 175
|113,5
|11
|МТС Банк
|3 103
|2 809
|10,5
|12
|Банк УРАЛСИБ
|3 006
|2 743
|9,6
|13
|Банк ДОМ.РФ
|2 928
|2 563
|14,2
|14
|Росбанк
|2 810
|2 948
|-4,7
|15
|РНКБ Банк
|2 301
|942
|144,3
|16
|Почта банк
|2 168
|2 085
|4,0
|17
|АБ «Россия»
|1 880
|342
|449,7
|18
|Райффайзенбанк
|1 836
|2 390
|-23,2
|19
|Дальневосточный банк
|1 757
|1 911
|-8,1
|20
|Примсоцбанк
|1 718
|975
|76,2
|21
|Банк Санкт-Петербург
|1 437
|1 362
|5,5
|22
|Новикомбанк
|1 327
|1 005
|32,0
|23
|Банк Синара
|1 320
|1 133
|16,5
|24
|Ак Барс Банк
|921
|1 030
|-10,6
|25
|ХКФ Банк
|834
|1 921
|-56,6
|26
|Ренессанс Кредит
|717
|1 259
|-43,1
|27
|Абсолют Банк
|681
|399
|70,7
|28
|УБРиР
|676
|1 074
|-37,1
|29
|МСП Банк
|673
|955
|-29,5
|30
|Банк Русский Стандарт
|602
|1 048
|-42,6
|31
|Банк Левобережный
|561
|616
|-8,9
|32
|КБ «Центр-инвест»
|535
|702
|-23,8
|33
|Банк «Точка»
|493
|335
|47,2
|34
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|490
|330
|48,5
|35
|Банк ТРАСТ
|481
|455
|5,7
|36
|Алмазэргиэнбанк
|481
|300
|60,3
|37
|ЮниКредит Банк
|479
|1 174
|-59,2
|38
|«Локо-Банк»
|469
|394
|19,0
|39
|ВБРР
|396
|113
|250,4
|40
|БКС Банк
|385
|45
|755,6
|41
|Банк ЗЕНИТ
|367
|505
|-27,3
|42
|Банк БКФ
|365
|469
|-22,2
|43
|ОТП Банк
|357
|763
|-53,2
|44
|Bank of China
|350
|120
|191,7
|45
|Фора-Банк
|292
|390
|-25,1
|46
|АКБ «Металлинвестбанк»
|263
|276
|-4,7
|47
|Росэксимбанк
|249
|372
|-33,1
|48
|Транскапиталбанк
|248
|407
|-39,1
|49
|Экспобанк
|233
|310
|-24,8
|50
|ББР Банк
|221
|58
|281,0
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, июнь 2024
|Индекс заметности, май 2024
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|11 163 386
|5 331 580
|109,4
|2
|ВТБ
|5 435 234
|3 403 666
|59,7
|3
|Промсвязьбанк
|1 456 925
|1 155 287
|26,1
|4
|Россельхозбанк
|1 174 112
|954 722
|23,0
|5
|Т-Банк
|1 140 105
|1 038 490
|9,8
|6
|Альфа-Банк
|1 075 012
|1 020 264
|5,4
|7
|Газпромбанк
|869 226
|599 237
|45,1
|8
|Совкомбанк
|814 308
|711 912
|14,4
|9
|Банк ДОМ.РФ
|661 304
|347 250
|90,4
|10
|ФК Открытие
|569 864
|494 204
|15,3
|11
|Банк УРАЛСИБ
|531 797
|434 973
|22,3
|12
|РНКБ Банк
|369 530
|232 978
|58,6
|13
|Росбанк
|327 910
|484 328
|-32,3
|14
|Райффайзенбанк
|278 589
|480 432
|-42,0
|15
|Банк Синара
|254 278
|217 051
|17,2
|16
|АБ «Россия»
|244 289
|38 845
|528,9
|17
|Московский Кредитный Банк
|236 960
|121 266
|95,4
|18
|МТС Банк
|231 172
|364 332
|-36,5
|19
|Почта банк
|169 102
|117 694
|43,7
|20
|Ак Барс Банк
|130 804
|133 068
|-1,7
|21
|КБ «Центр-инвест»
|128 370
|124 676
|3,0
|22
|Новикомбанк
|127 841
|203 199
|-37,1
|23
|ХКФ Банк
|115 618
|198 505
|-41,8
|24
|Банк Санкт-Петербург
|110 494
|199 403
|-44,6
|25
|Банк Русский Стандарт
|99 806
|110 984
|-10,1
|26
|Банк «Точка»
|88 200
|64 569
|36,6
|27
|МСП Банк
|78 858
|86 611
|-9,0
|28
|Банк ТРАСТ
|75 493
|103 462
|-27,0
|29
|УБРиР
|71 221
|100 073
|-28,8
|30
|ЮниКредит Банк
|64 353
|201 704
|-68,1
|31
|Банк ЗЕНИТ
|60 965
|38 647
|57,7
|32
|Bank of China
|60 812
|20 024
|203,7
|33
|Банк БКФ
|55 078
|109 106
|-49,5
|34
|НБД-Банк
|55 006
|51 955
|5,9
|35
|Транскапиталбанк
|52 602
|82 034
|-35,9
|36
|Абсолют Банк
|51 977
|33 177
|56,7
|37
|Ренессанс Кредит
|49 909
|25 185
|98,2
|38
|Банк «Кубань Кредит»
|46 955
|20 719
|126,6
|39
|БКС Банк
|45 084
|7 133
|532,0
|40
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|42 028
|30 377
|38,4
|41
|Алмазэргиэнбанк
|41 743
|34 894
|19,6
|42
|ОТП Банк
|41 602
|50 573
|-17,7
|43
|Банк Левобережный
|40 973
|57 191
|-28,4
|44
|Экспобанк
|32 844
|78 355
|-58,1
|45
|Примсоцбанк
|28 988
|24 748
|17,1
|46
|Ингосстрах Банк
|24 696
|13 491
|83,1
|47
|«Локо-Банк»
|24 107
|17 461
|38,1
|48
|РосДорБанк
|21 702
|16 379
|32,5
|49
|Банк «Приморье»
|20 501
|14 156
|44,8
|50
|Дальневосточный банк
|20 057
|16 795
|19,4
Охват аудитории
|N
|Наименование
|Охват аудитории, июнь 2024
|Охват аудитории, май 2024
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|335 153 926
|190 659 125
|75,8
|2
|ВТБ
|301 181 674
|256 905 428
|17,2
|3
|Т-Банк
|164 150 718
|123 301 740
|33,1
|4
|РНКБ Банк
|164 067 984
|22 003 304
|645,7
|5
|Промсвязьбанк
|134 249 290
|94 789 090
|41,6
|6
|Альфа-Банк
|124 830 649
|75 352 401
|65,7
|7
|Россельхозбанк
|98 859 525
|79 601 790
|24,2
|8
|Газпромбанк
|90 409 998
|91 013 278
|-0,7
|9
|Росбанк
|79 947 997
|62 303 550
|28,3
|10
|АБ «Россия»
|79 904 538
|35 299 883
|126,4
|11
|Совкомбанк
|76 756 414
|54 535 006
|40,7
|12
|ФК Открытие
|75 977 650
|64 117 867
|18,5
|13
|Райффайзенбанк
|53 537 123
|87 322 083
|-38,7
|14
|Московский Кредитный Банк
|49 660 823
|30 908 002
|60,7
|15
|Банк ДОМ.РФ
|49 347 620
|56 341 369
|-12,4
|16
|ЮниКредит Банк
|48 569 477
|45 743 217
|6,2
|17
|МТС Банк
|47 691 358
|32 926 966
|44,8
|18
|Банк ТРАСТ
|46 223 585
|41 075 874
|12,5
|19
|Почта банк
|43 395 745
|30 591 681
|41,9
|20
|Банк «Точка»
|40 723 977
|16 964 306
|140,1
|21
|Bank of China
|35 892 817
|17 109 095
|109,8
|22
|Банк УРАЛСИБ
|33 419 548
|37 015 112
|-9,7
|23
|Банк Синара
|28 421 556
|21 880 861
|29,9
|24
|Банк Санкт-Петербург
|28 208 470
|26 541 491
|6,3
|25
|Новикомбанк
|27 413 785
|14 124 546
|94,1
|26
|Банк Русский Стандарт
|26 000 525
|25 967 500
|0,1
|27
|Банк Интеза
|25 474 545
|1 843 806
|1281,6
|28
|Ак Барс Банк
|25 359 217
|23 438 720
|8,2
|29
|Абсолют Банк
|25 103 761
|11 350 650
|121,2
|30
|Банк ЗЕНИТ
|24 818 919
|18 324 909
|35,4
|31
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|22 605 059
|12 160 505
|85,9
|32
|Транскапиталбанк
|20 137 566
|75 716 646
|-73,4
|33
|Чайна Констракшн
|18 621 061
|13 898 830
|34,0
|34
|ХКФ Банк
|18 452 330
|22 810 094
|-19,1
|35
|ОТП Банк
|18 262 401
|18 996 833
|-3,9
|36
|Экспобанк
|17 641 890
|24 749 575
|-28,7
|37
|РосДорБанк
|17 124 152
|5 271 144
|224,9
|38
|БКС Банк
|16 250 755
|2 031 202
|700,1
|39
|Росэксимбанк
|15 846 355
|10 030 257
|58,0
|40
|БМ-Банк
|15 598 641
|1 905 032
|718,8
|41
|УБРиР
|15 434 759
|12 309 585
|25,4
|42
|Ренессанс Кредит
|15 034 075
|17 522 923
|-14,2
|43
|Киви Банк
|14 761 332
|5 705 817
|158,7
|44
|Ситибанк
|14 578 317
|25 417 457
|-42,6
|45
|Банк БКФ
|14 568 384
|26 853 370
|-45,7
|46
|Креди Агриколь КИБ
|14 568 031
|7 485 419
|94,6
|47
|Цифра Банк
|14 379 458
|4 816 370
|198,6
|48
|Ингосстрах Банк
|14 235 495
|7 097 482
|100,6
|49
|МСП Банк
|13 550 047
|15 030 493
|-9,8
|50
|Банк «РостФинанс»
|11 969 445
|6 156 983
|94,4
Главные темы публикаций
СКАН
- 1. Банк России на запланированном заседании 7 июня вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
- 2. "Тинькофф" провел ребрендинг и получил новое название Т-Банк
- 3. Владимир Путин поручил смягчить условия семейной ипотеки в регионах с неразвитым жилищным строительством или в малых городах
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- 10. Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 2031 года программы выплат по 450 тыс. рублей семьям с тремя и более детьми на помощь в погашении ипотеки
- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Июнь 2024.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 17.07.2024.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
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