Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июнь 2024 года.

В июне 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности - Промсвязьбанк, по охватам - Т-Банк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк и РНКБ Банк.

Сбербанк сохранил первое место c результатом 64 688 упоминаний (40 037 в мае). Вторую позицию занял ВТБ - 39 993 упоминания (27 232 в мае), за ним следует Альфа-Банк - 9 851 упоминание (8 133 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос более чем в 2 раза - на 109% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 60%, уровень заметности Промсвязьбанка вырос на 26% по сравнению с апрелем.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 335,1 млн (+75,8%, 190,6 млн в мае). На втором месте - ВТБ с результатом 301,1 млн, показатель вырос на 17,2% в сравнении с предыдущим месяцем (256,9 млн). Третью строчку занял Т-Банк, его показатели выросли на 33,1% - до 164,1 млн (123,3 млн месяцем ранее).

В июне ключевые события в банковском секторе были связаны с Петербургским международным экономическим форумом, прошедшим 5-8 июня. Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума рассказал о двух "черных лебедях" для российской экономики - это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации. Он уточнил, что именно такие риски назывались чаще всего в ходе опроса представителей бизнеса, который проводила кредитная организация.

Выступая в Совете Федерации Герман Греф заявил о сильном перегреве российской экономики. Он отметил, что основные мощности сейчас загружены на уровне 84%, и это предел, выше которого двигаться уже невозможно. "Огромные средства идут в экономику через бюджетный импульс. И для привлечения, в первую очередь, на машиностроительный сектор работников идет повышение заработных плат. И этот импульс из машиностроения идет по всей экономике, потому что большой переток кадров начинается, все остальные отрасли тоже начинают поднимать зарплаты", - подчеркнул Греф.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе ПМЭФ рассказал о работе сервиса "Сообщи о мошеннике". В 2024 году клиенты направили информацию о более 6 миллионах мошеннических телефонных номеров, полученные сведения банк использует для предупреждения клиентов о звонках злоумышленников. После проверки номера попадают в базу Сбербанка, которая постоянно актуализируется.

В медиаполе ВТБ центральное место также занимали новости с Петербургского экономического форума. Глава кредитной организации Андрей Костин поддержал идею повышения налогов для богатых россиян. Он уверен, что давно настало время ввести прогрессивную систему налогообложения, чтобы обеспечить стране необходимые ресурсы для развития. Костин отметил, что повышение налогов для состоятельных граждан не повлияет на предпринимательство и не приведет к снижению трудовой активности.

Также в ходе ПМЭФ Андрей Костин объявил о начале интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ. "За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной "дочки" группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ", - подчеркнул Костин.

Заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников рассказал о росте кредитования малого и среднего бизнеса. С начала 2024 года банк выдал 12,6 тысяч кредитов на 754 млрд рублей, что на 22% превышает объем сделок за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель группы ВТБ в сегменте СМБ превышает 3,2 трлн рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в июне возбудила очередное дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения в рекламе дебетовой карты. Банк не указывал в рекламе существенные условия финансового продукта. По мнению ФАС России, действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе.

Также в июне начал свою работу новый коллекционный сервис лояльности "Апельсин", объединивший лидеров рынка - Альфа-банк, "АльфаСтрахование", X5 Group, "Билайн" и др. Клиенты "Апельсина" смогут получить кешбэк за покупку продуктов питания. Его размер составит от 0,5% до 24% в зависимости от того, какими услугами пользуется клиент. Подчеркивается, что, несмотря на запуск сервиса, все партнеры сохранили собственные программы лояльности.

Промсвязьбанк в ходе Петербургского экономического форума объявил о запуске виртуального оператора мобильной связи "Мой оператор" на сети Tele2. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор Tele2 Антон Годовиков и вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров. Проект войдет в число небанковских сервисов группы и начнет работу до конца 2024 года. Tele2 предоставит свою инфраструктуру для развития "Моего оператора" и поделится экспертизой по запуску уникальных и технически сложных продуктов, ставших дифференциатором компании на рынке связи.

Старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин, выступая на площадке ПМЭФ, заявил о необходимости масштабирования инфраструктуры для развития альтернативных финансовых инструментов для предпринимателей. "Кредитный портфель малого бизнеса по банковской системе растет высокими темпами, но его доля в общем кредитном портфеле юридических лиц составляет около 17%. Этот ниже, чем вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП России - 21%. Расширение источников доступного кредитования для малого бизнеса способно существенно повлиять на рост экономики и объемов ВВП," - заявил он.

Т-Банк в июне провел ребрендинг, что стало наиболее резонансным событием в информационном поле кредитной организации. Председатель правления Станислав Близнюк, комментируя решение, заявил об эволюции бизнеса: "Мы точно понимаем, что Т-Банк будет более надежным в сознании людей. С таким брендом мы больше привлечем клиентов, а наши планы по росту клиентской базы - 30% в 2024 году". Другим заметным событием в медиаполе Т-Банка стала покупка контрольного пакета (51%) в компаниях группы ROWI у холдинга "Киви". Речь идет об ООО "РОВИ Факторинг Плюс" и ООО "РОВИ Технологии". "Мы рады тому, что команда ROWI становится частью экосистемы Т-Банка. Мы давно думали над тем, чтобы предоставить нашим клиентам факторинг в числе приоритетных инструментов для бизнеса. И сделка с ROWI оказалась лучшим решением," - заявил руководитель управления кредитования МСБ Т-Банка Андрей Моисеев.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, июнь 2024 Упоминания в СМИ, май 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 64 688 40 037 61,6 2 ВТБ 39 993 27 232 46,9 3 Альфа-Банк 9 851 8 133 21,1 4 Россельхозбанк 9 344 7 878 18,6 5 Промсвязьбанк 9 162 7 657 19,7 6 Газпромбанк 8 457 6 674 26,7 7 Т-Банк 7 846 7 116 10,3 8 Совкомбанк 6 411 4 119 55,6 9 ФК Открытие 5 401 5 724 -5,6 10 Московский Кредитный Банк 4 644 2 175 113,5 11 МТС Банк 3 103 2 809 10,5 12 Банк УРАЛСИБ 3 006 2 743 9,6 13 Банк ДОМ.РФ 2 928 2 563 14,2 14 Росбанк 2 810 2 948 -4,7 15 РНКБ Банк 2 301 942 144,3 16 Почта банк 2 168 2 085 4,0 17 АБ «Россия» 1 880 342 449,7 18 Райффайзенбанк 1 836 2 390 -23,2 19 Дальневосточный банк 1 757 1 911 -8,1 20 Примсоцбанк 1 718 975 76,2 21 Банк Санкт-Петербург 1 437 1 362 5,5 22 Новикомбанк 1 327 1 005 32,0 23 Банк Синара 1 320 1 133 16,5 24 Ак Барс Банк 921 1 030 -10,6 25 ХКФ Банк 834 1 921 -56,6 26 Ренессанс Кредит 717 1 259 -43,1 27 Абсолют Банк 681 399 70,7 28 УБРиР 676 1 074 -37,1 29 МСП Банк 673 955 -29,5 30 Банк Русский Стандарт 602 1 048 -42,6 31 Банк Левобережный 561 616 -8,9 32 КБ «Центр-инвест» 535 702 -23,8 33 Банк «Точка» 493 335 47,2 34 Азиатско-Тихоокеанский Банк 490 330 48,5 35 Банк ТРАСТ 481 455 5,7 36 Алмазэргиэнбанк 481 300 60,3 37 ЮниКредит Банк 479 1 174 -59,2 38 «Локо-Банк» 469 394 19,0 39 ВБРР 396 113 250,4 40 БКС Банк 385 45 755,6 41 Банк ЗЕНИТ 367 505 -27,3 42 Банк БКФ 365 469 -22,2 43 ОТП Банк 357 763 -53,2 44 Bank of China 350 120 191,7 45 Фора-Банк 292 390 -25,1 46 АКБ «Металлинвестбанк» 263 276 -4,7 47 Росэксимбанк 249 372 -33,1 48 Транскапиталбанк 248 407 -39,1 49 Экспобанк 233 310 -24,8 50 ББР Банк 221 58 281,0

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, июнь 2024 Индекс заметности, май 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 11 163 386 5 331 580 109,4 2 ВТБ 5 435 234 3 403 666 59,7 3 Промсвязьбанк 1 456 925 1 155 287 26,1 4 Россельхозбанк 1 174 112 954 722 23,0 5 Т-Банк 1 140 105 1 038 490 9,8 6 Альфа-Банк 1 075 012 1 020 264 5,4 7 Газпромбанк 869 226 599 237 45,1 8 Совкомбанк 814 308 711 912 14,4 9 Банк ДОМ.РФ 661 304 347 250 90,4 10 ФК Открытие 569 864 494 204 15,3 11 Банк УРАЛСИБ 531 797 434 973 22,3 12 РНКБ Банк 369 530 232 978 58,6 13 Росбанк 327 910 484 328 -32,3 14 Райффайзенбанк 278 589 480 432 -42,0 15 Банк Синара 254 278 217 051 17,2 16 АБ «Россия» 244 289 38 845 528,9 17 Московский Кредитный Банк 236 960 121 266 95,4 18 МТС Банк 231 172 364 332 -36,5 19 Почта банк 169 102 117 694 43,7 20 Ак Барс Банк 130 804 133 068 -1,7 21 КБ «Центр-инвест» 128 370 124 676 3,0 22 Новикомбанк 127 841 203 199 -37,1 23 ХКФ Банк 115 618 198 505 -41,8 24 Банк Санкт-Петербург 110 494 199 403 -44,6 25 Банк Русский Стандарт 99 806 110 984 -10,1 26 Банк «Точка» 88 200 64 569 36,6 27 МСП Банк 78 858 86 611 -9,0 28 Банк ТРАСТ 75 493 103 462 -27,0 29 УБРиР 71 221 100 073 -28,8 30 ЮниКредит Банк 64 353 201 704 -68,1 31 Банк ЗЕНИТ 60 965 38 647 57,7 32 Bank of China 60 812 20 024 203,7 33 Банк БКФ 55 078 109 106 -49,5 34 НБД-Банк 55 006 51 955 5,9 35 Транскапиталбанк 52 602 82 034 -35,9 36 Абсолют Банк 51 977 33 177 56,7 37 Ренессанс Кредит 49 909 25 185 98,2 38 Банк «Кубань Кредит» 46 955 20 719 126,6 39 БКС Банк 45 084 7 133 532,0 40 Азиатско-Тихоокеанский Банк 42 028 30 377 38,4 41 Алмазэргиэнбанк 41 743 34 894 19,6 42 ОТП Банк 41 602 50 573 -17,7 43 Банк Левобережный 40 973 57 191 -28,4 44 Экспобанк 32 844 78 355 -58,1 45 Примсоцбанк 28 988 24 748 17,1 46 Ингосстрах Банк 24 696 13 491 83,1 47 «Локо-Банк» 24 107 17 461 38,1 48 РосДорБанк 21 702 16 379 32,5 49 Банк «Приморье» 20 501 14 156 44,8 50 Дальневосточный банк 20 057 16 795 19,4

Охват аудитории

N Наименование Охват аудитории, июнь 2024 Охват аудитории, май 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 335 153 926 190 659 125 75,8 2 ВТБ 301 181 674 256 905 428 17,2 3 Т-Банк 164 150 718 123 301 740 33,1 4 РНКБ Банк 164 067 984 22 003 304 645,7 5 Промсвязьбанк 134 249 290 94 789 090 41,6 6 Альфа-Банк 124 830 649 75 352 401 65,7 7 Россельхозбанк 98 859 525 79 601 790 24,2 8 Газпромбанк 90 409 998 91 013 278 -0,7 9 Росбанк 79 947 997 62 303 550 28,3 10 АБ «Россия» 79 904 538 35 299 883 126,4 11 Совкомбанк 76 756 414 54 535 006 40,7 12 ФК Открытие 75 977 650 64 117 867 18,5 13 Райффайзенбанк 53 537 123 87 322 083 -38,7 14 Московский Кредитный Банк 49 660 823 30 908 002 60,7 15 Банк ДОМ.РФ 49 347 620 56 341 369 -12,4 16 ЮниКредит Банк 48 569 477 45 743 217 6,2 17 МТС Банк 47 691 358 32 926 966 44,8 18 Банк ТРАСТ 46 223 585 41 075 874 12,5 19 Почта банк 43 395 745 30 591 681 41,9 20 Банк «Точка» 40 723 977 16 964 306 140,1 21 Bank of China 35 892 817 17 109 095 109,8 22 Банк УРАЛСИБ 33 419 548 37 015 112 -9,7 23 Банк Синара 28 421 556 21 880 861 29,9 24 Банк Санкт-Петербург 28 208 470 26 541 491 6,3 25 Новикомбанк 27 413 785 14 124 546 94,1 26 Банк Русский Стандарт 26 000 525 25 967 500 0,1 27 Банк Интеза 25 474 545 1 843 806 1281,6 28 Ак Барс Банк 25 359 217 23 438 720 8,2 29 Абсолют Банк 25 103 761 11 350 650 121,2 30 Банк ЗЕНИТ 24 818 919 18 324 909 35,4 31 Азиатско-Тихоокеанский Банк 22 605 059 12 160 505 85,9 32 Транскапиталбанк 20 137 566 75 716 646 -73,4 33 Чайна Констракшн 18 621 061 13 898 830 34,0 34 ХКФ Банк 18 452 330 22 810 094 -19,1 35 ОТП Банк 18 262 401 18 996 833 -3,9 36 Экспобанк 17 641 890 24 749 575 -28,7 37 РосДорБанк 17 124 152 5 271 144 224,9 38 БКС Банк 16 250 755 2 031 202 700,1 39 Росэксимбанк 15 846 355 10 030 257 58,0 40 БМ-Банк 15 598 641 1 905 032 718,8 41 УБРиР 15 434 759 12 309 585 25,4 42 Ренессанс Кредит 15 034 075 17 522 923 -14,2 43 Киви Банк 14 761 332 5 705 817 158,7 44 Ситибанк 14 578 317 25 417 457 -42,6 45 Банк БКФ 14 568 384 26 853 370 -45,7 46 Креди Агриколь КИБ 14 568 031 7 485 419 94,6 47 Цифра Банк 14 379 458 4 816 370 198,6 48 Ингосстрах Банк 14 235 495 7 097 482 100,6 49 МСП Банк 13 550 047 15 030 493 -9,8 50 Банк «РостФинанс» 11 969 445 6 156 983 94,4

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Главные темы публикаций

- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Июнь 2024.

При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 17.07.2024.

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