Локальным производителям готовят квоты в розничной торговле

17 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг подготовил новый вариант законопроекта о "российской полке" в розничных сетях и на интернет-площадках, пишет "Коммерсант".

Законопроект предполагает обязательное отведение товарам каждой группы минимальной доли на полках и приоритетную выдачу при интернет-запросах. Под новое регулирование могут попасть как непроводольственные, так и продовольственные. Власти рассчитывают повысить конкурентоспособность российской продукции, облегчив ее выход в федеральную розницу.

Председатель Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что рынок пока не познакомился с новой версией законопроекта. Но ранее идея вмешательства в поисковую выдачу магазинов и маркетплейсов, по его словам, вызывала отторжение: это может привести к оттоку как клиентов, так и продавцов. Собеседник газеты на рынке продуктов питания риском для производителей считает неравные условия. "Если одни компании получат приоритет, ритейлеры должны будут ставить их на полки часто вне зависимости от качества продукции, недополучая прибыль, это приведет к росту наценок на более привлекательные, но не попавшие под квоты товары", - считает он. Согласно замыслу авторов законопроекта, поддержка торговых сетей может осуществляться через присвоение им знака "Лидер российской торговли", для обладателей которого могут предусмотреть меры стимулирования.