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17 июля 2024 года 10:07

В России запустят систему сбора обратной связи от бизнеса

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Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС
17 июля. FINMARKET.RU - В России система сбора обратной связи от бизнеса появится уже этой осенью. Об этом на полях Кавказского инвестиционного форума сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов, пишут "Известия".

"Чтобы повышать инвестпривлекательность страны и регионов, необходимо понимать, какие вопросы волнуют инвесторов и с какими проблемами они сталкиваются при реализации инвестиционных проектов. Для этого в сентябре планируем запустить систему сбора обратной связи от бизнеса в 30 субъектах РФ", - заявил он.

Для реализации инициативы Минэкономразвития совместно с Минцифры был разработан классификатор обращений, рассказал Керефов. В него входят 7 категорий:

  • - поддержка и сопровождение инвестора;

  • - кадры;

  • - дороги;

  • - строительство;

  • - инженерные сети;

  • - объекты недвижимого имущества;

  • - экология и природопользование.

Обработкой обращений займутся инвестиционные комитеты. Систему организуют на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Первыми участие в эксперименте примут Москва, ХМАО, Крым, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртия, Пермский, Краснодарский и Хабаровский края, а также Московская, Ленинградская, Белгородская, Калининградская, Вологодская, Волгоградская, Курганская, Калужская, Курская, Мурманская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Нижегородская, Свердловская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Тюменская, Ярославская области.

Как рассказали "Известиям" в Минцифры, принимать и обрабатывать обращения, направлять их в компетентный орган или организацию позволит платформа обратной связи. Она также даст возможность вести контроль поступающих обращений, следить за сроками их отработки и получать обратную связь об уровне удовлетворенности ответом.

Отправить сообщение в ПОС можно будет через:

  • - формы на портале госуслуг;

  • - мобильное приложение "Госуслуги Решаем вместе";

  • - виджеты "Госуслуги Решаем вместе" на сайтах и официальных страницах органов власти и организаций в соцсетях.

"Дополнительно к существующим каналам для предпринимателей разработают специальные формы подачи обращений, которые будут в зависимости от проблематики предусматривать необходимый для максимально оперативного решения проблемы состав данных. Также предполагается разработать специальные узнаваемые виджеты ПОС.Бизнес, которые будут размещаться на отраслевых порталах и сайтах профильных ведомств", - добавили в пресс-службе министерства.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  бизнес,  проблемы,  связь

 
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