В России запустят систему сбора обратной связи от бизнеса

17 июля. FINMARKET.RU - В России система сбора обратной связи от бизнеса появится уже этой осенью. Об этом на полях Кавказского инвестиционного форума сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов, пишут "Известия"

"Чтобы повышать инвестпривлекательность страны и регионов, необходимо понимать, какие вопросы волнуют инвесторов и с какими проблемами они сталкиваются при реализации инвестиционных проектов. Для этого в сентябре планируем запустить систему сбора обратной связи от бизнеса в 30 субъектах РФ", - заявил он.

Для реализации инициативы Минэкономразвития совместно с Минцифры был разработан классификатор обращений, рассказал Керефов. В него входят 7 категорий:

- поддержка и сопровождение инвестора;

- кадры;

- дороги;

- строительство;

- инженерные сети;

- объекты недвижимого имущества;

- экология и природопользование.

Обработкой обращений займутся инвестиционные комитеты. Систему организуют на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Первыми участие в эксперименте примут Москва, ХМАО, Крым, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртия, Пермский, Краснодарский и Хабаровский края, а также Московская, Ленинградская, Белгородская, Калининградская, Вологодская, Волгоградская, Курганская, Калужская, Курская, Мурманская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Нижегородская, Свердловская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Тюменская, Ярославская области.

Как рассказали "Известиям" в Минцифры, принимать и обрабатывать обращения, направлять их в компетентный орган или организацию позволит платформа обратной связи. Она также даст возможность вести контроль поступающих обращений, следить за сроками их отработки и получать обратнуюоб уровне удовлетворенности ответом.

Отправить сообщение в ПОС можно будет через:

- формы на портале госуслуг;

- мобильное приложение "Госуслуги Решаем вместе";

- виджеты "Госуслуги Решаем вместе" на сайтах и официальных страницах органов власти и организаций в соцсетях.

"Дополнительно к существующим каналам для предпринимателей разработают специальные формы подачи обращений, которые будут в зависимости от проблематики предусматривать необходимый для максимально оперативного решениясостав данных. Также предполагается разработать специальные узнаваемые виджеты ПОС.Бизнес, которые будут размещаться на отраслевых порталах и сайтах профильных ведомств", - добавили в пресс-службе министерства.