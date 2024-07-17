Кого из инвестблогеров могут признать преступником

17 июля. FINMARKET.RU - Банк России обсуждает с Минфином и экспертным сообществом регулирование деятельности инвестблогеров. Все инвестиционные советники должны придерживаться определенного набора правил, чтобы не вводить людей в заблуждение, согласны между собой участники дискуссии. Однако, пишет "Российская газета", вопрос о том, как заставить инвестблогеров строго придерживаться рекомендаций и стандартов, а также нести ответственность за некорректные коммуникации с людьми, пока остается открытым.

В ЦБ "Российской газете" рассказали, что при определенных условиях инвестблогерам грозит уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. В УКсуществует статья 171 "Незаконное предпринимательство", она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с крупным штрафом.

В частности, если блогер рассказывает своей аудитории о том, как и куда разместить денежные средства, чтобы получить доход, и этот "рассказ" соответствует признакам инвестрекомендации из опубликованного Центробанком "Базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке", то такой блогер, по сути, занимается инвестконсультированием.

"Он должен получить статус инвестсоветника и войти в профильную саморегулируемую организацию - НАУФОР. Если же блогер не получил такой статус и тем не менее дает гражданам инвестрекомендации, ведет платные закрытые вебинары на эту тему, он фактически занимается незаконной предпринимательской деятельностью", - разъяснили в ЦБ.

Об уголовной ответственности за вредные финансовые советы блогеров прямо предупредил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. "Если ты даешь инвестрекомендацию, не будучи инвестсоветником, не входя в реестр, то ты осуществляешь незаконную предпринимательскую деятельность. И это можно подтянуть в том числе не только под административную, но и, прямо скажем, под уголовную ответственность", - заявил он.

Коллега Мамуты зампред ЦБ Филипп Габуния сообщил, что Банк России изучает вопрос введения мер реального воздействия в отношении инвестблогеров. "Как у нас подается информация для инвесторов, комментируются события на рынке, как это потом что вызывает - эти вопросы находятся в фокусе нашего внимания", - сказал он.

Свою позицию высказали и в Минфине. Замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что выступает за мягкое регулирование, а начать следует с разработки стандартов для инвестблогеров. "Мне кажется, должны быть определенные критерии, по которым следует информацию давать: сообщать о рисках, не давать обещания по доходности и так далее. У них огромная ответственность за те деньги людей, которым они что-то рекомендуют", - подчеркнул Чебесков. С необходимостью разработки рекомендательных стандартов специально для блогеров согласны и в ЦБ.